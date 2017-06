FITI ATENTI LA ELE: 31 semnale de alarma ca te afli intr-o Conexiune Toxica de Iubire!

Nu este greu sa identifici o relatie nesanatoasa de iubire atunci cand te afli in afara ei. Dar atunci cand esti prins in ea, oricat de evidente sunt unele semne, uneori nu vrem sau preferam sa NU le vedem. Intr-un articol publicat pe Psychology Today, expertul Alice Boyes ne vine in ajutor, dezvaluindu-ne 51 de caracteristici ale unei relatii distructive.

“In timp ce in multe relatii unul sau doua dintre aceste semne pot fi prezente, in relatiile toxice sunt prezente multiple semnale de alarma”, afirma specialistul.

Alice Boyes este Ph.D si psiholog clinician, iar cercetarile sale legate de cupluri au fost publicate in reviste internationale precum Journal of Personality sau Social Psychology. Prin intermediul articolelor sale, Alice doreste sa ii ajute pe ceilalti sa foloseasca trucuri si recomandari pe care le-a aflat in timpul cercetarilor sale sociale, clinice si de psihologie pozitive pentru a-si imbunatati vietile de zi cu zi si relatiile de iubire.

Alice Boyes: 31 semnale de alarma ca te afli intr-o relatie nesanatoasa

via Psychologytoday.com

1. Nu apelati niciodata unul la celalalt pentru sprijin emotional. Apelati la alti oameni mai intai.

2. Partenerul tau (partenera ta) nu iti respecta raspunsul cand spui “nu” fata de ceva.

3. Partenerul tau insinueaza ca nu te pretuieste decat pentru un singur lucru, indiferent ca este vorba de sex, infatisarea ta sau abilitatea de a castiga bani.

4. Nu poti identifica nicio modalitate in care v-ati influentat pozitiv unul pe celalalt. De exemplu, nu ati adoptat niciuna din pasiunile/preocuparile celuilalt si nu v-ati invatat unul pe celalalt nicio abilitate noua.

5. Poti indentifica modalitati in care v-ati influentat negativ unul pe celalalt, in special obiceiuri nocive precum lenea, fumatul, consumarea de alcool etc.

6. Partenerul tau nu te face sa simti bine in legatura cu corpul tau si iti atrage atentia asupra defectelor tale fizice (par prea subtire, celulita, burta etc).

7. Nu ai sentimentul sigurantei relatiei – v-ati despartit sau aproape v-ati despartit de nenumarate ori.

8. Sfarsiti prin a face lucruri de care va este rusine atunci cand interactionati unul cu celalalt, precum ar fi sa urlati unul la celalalt in fata copiilor.

9. Partenerul tau este indiferent fata de emotiile tale, in special frica, ca atunci cand spui ca esti speriata deoarece conduce prea repede, insa nu vrea sa incetineasca.

10. Te simti mai rau in privinta propriei persoane decat atunci cand ati inceput relatia – ai mai putina incredere in tine si vezi mai putine calitati ale propriei persoane decat inainte.

Citeste continuarea pe pagina urmatoare >>

Foto homepage: Photographee.eu /Shutterstock; Foto interior: David Prado Perucha /Shutterstock