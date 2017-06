7 insusiri non-fizice ale oamenilor cu o forta magnetica

Iata din ce este compus acest cocktail de insusiri care creeaza o atractivitate deosebita manifestata de unii oameni:

1. Bunatatea

Cu totii ne dorim sa fim inconjurati de oameni care ne creeaza o stare de siguranta atunci cand ne aflam in preajma lor. Oamenii buni sunt aceia care ne fac sa ne simtim bine in pielea noastra fiindca privesc lumea din perspectiva bunatatii si au ingaduinta fata de greseli sau esecuri. Lasa mult spatiu pentru ca o alta persoana sa se simta bine in pielea sa, fara conditionari sau reprosuri, ceea ce ii face foarte atractivi.

2. Umorul

Un alt element al atractivitatii care nu are legatura cu aspectul fizic este simtul umorului si capacitatea unui om de a se bucura de momentele bune, fara a se impotmoli de neplaceri mici.

Nu inseamna neaparat a face haz in fiecare clipa, ci mai degraba a avea o anume lejeritate si bucurie prin care traim in fiecare zi. Acest mod de a fi ii face pe acesti oameni sa fie extrem de atractivi. Fara cuvinte, ci doar prin energia pe care o degaja ei creeaza o atmosfera de detasare si usuratate care permite solutii in momente mai dificile, sau pur si simplu bucuria de a trai clipa in momentele frumoase.

3. Entuziasmul

Datorita vibratiei lor inalte, persoanele magnetice pun foarte mult entuziasm in ceea ce fac, in ceea ce le place, in planurile lor de moment. Ei stiu sa se bucure de fiecare pas cu incredere de sine. Cand facem ceva cu entuziasm, ni se ilumineaza ochii si prin tot spiritul nostru transpare faptul ca ne bucuram de procesul in sine si de rezultat.

4. Increderea de sine

In general, oamenii increzatori in ei insisi, in cine sunt si ceea ce stiu emana foarte multa atractivitate. Siguranta de sine este absolut magnetica. Prin aceasta trasatura, acesti oameni reusesc sa convinga si sa se inconjoare de oameni care ii admira si care ii respecta.

Acesti oameni functioneaza precum niste catalizatori pentru alti oameni cu o energie similara cu a lor. Persoanele magnetice atrag alti oameni cu energie asemanatoare si un sistem de valori bazat pe un simt moral dezvoltat, iar puterea lor comuna se transforma in idei puse in folosul intregii societati.

