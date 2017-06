Cum poti sa recreezi acasa experienta vacantei la mare

Cum iti imaginezi casa de vacanta ideala? Cu ferestrele larg deschise spre mare, sau spre inaltimi muntoase? Studiile arata ca preferintele geografice tin de personalitate - introvertitii aleg muntele, extravertitii - marea. Cand vara e in toi, insa, ne indreptam cu totii spre plaja, mai ales cand decizia finala apartine copiilor. Daca nu vei ajunge insa la mare in acest sezon, poti aduce marea la tine acasa.

Indiferent unde si cu cine ai alege sa iti petreci vacanta, peisajele marine te vor face intotdeauna sa visezi - fie ca au un aer romantic, ca in sudul Italiei, sau o aparenta tropicala si festiva, amintind de Miami Beach.

Le poti recrea, impreuna cu intreaga experienta a vacantei la mare, in propria casa, curte sau gradina, ca sa te poti bucura de apa, soare si relaxare, pe toata perioada verii.

Iata 5 idei prin care poti reconstitui acasa experienta vacantei la mare:

Redecoreaza casa pornind de la o tematica marina

Cel mai simplu mod prin care poti realiza acest lucru este sa vopsesti peretii in alb si sa alegi diverse piese de mobilier si elemente decorative in nuante de albastru intens, bleu ciel, turcoaz si verde. Printre materialele, texturile si obiectele care trebuie sa se regaseasca in decor - multe dintre ele inspirate de satele pescaresti din Grecia si de designul barcilor - se numara panza groasa de culoare alba, sforile, ramele si cuierele din lemn, scoicile, sticlele de culoare albastra.

Instaleaza in gradina o piscina gonflabila rezistenta

In special daca ai copii care iubesc marea si isi doresc sa prelungeasca vacanta acasa. Cel mai indicat este sa te adaptezi preferintelor si nevoilor lor si sa alegi un model de piscina sau bazin destinat celor mici - viu colorat si prevazut cu valve de siguranta, tobogane si stropitori. Este bine sa stii ca unele dintre aceste modele sunt potrivite inclusiv pentru bebelusi.

Realizeaza o instalatie din becuri si scoici

Un excelent exercitiu creativ, prin care redai atmosfera pe care o regasesti in plimbarile de seara pe plaja - in zonele ocupate de obicei de terase si baruri - este sa realizezi, cu propriile maini, o instalatie de lumini estivala, pe modelul instalatiilor pentru bradul de Craciun. Diferenta este ca de aceasta data vei folosi un element decorativ specific vacantelor la mare - scoicile, cu care vei imbraca becurile. Gasesti inspiratie aici, ca sa fii sigura ca nu dai gres, iar cand esti gata, instaleaza siragul in gradina sau in living.

Design retro pentru sezlonguri si umbrele

Intampina-ti invitatii la cafea, ceai rece sau inghetata, in jurul masutei din curte sau de pe terasa, unde ai adus, mai intai, sezlonguri si umbrele inspirate din fotografiile plajelor din Italia sau din Franta anilor ‘50-’70. Designul specific acestei perioade imbina eleganta si atentia pentru detalii cu nuantele vii, precum portocaliul, elementele-vedeta si foarte potrivite pentru vara fiind dungile multicolore si imprimeurile florale.

Paravane pentru gradina in culorile marii

Alege, pentru gradina sau pentru terasa, un paravan mobil cu cadru de lemn si panza pictata in nuantele marii, sau ilustratata cu desene care amintesc de vacantele la plaja. De la peisajele marine, la desenele cu pescarusi si testoase, ai libertatea sa selectezi ce iti face cu ochiul si ce crezi ca se potriveste cel mai bine decorului din gradina ta.

Sursa foto: Jakkapan, Shutterstock; Winnond, Shutterstock