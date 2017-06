Top 5 destinatii turistice in 2017 si 5 metode prin care sa scapi de stresul pregatirii vacantei

In 2017, romanii par sa fie atrasi de ceva aparte: o vacanta in spirit mediteranean in capitala Cataloniei. De asemenea, iata cateva recomandari de la specialisti despre cum putem gestiona fara stres planificarea vacantei de vara:

Odata ce vara si-a intrat in drepturi, romanii incep sa isi impacheteze bagajele si sa se pregateasca sa plece in vacanta. Potrivit datelor furnizate de catre specialistii motorului de cautare a ofertelor de calatorie momondo.ro, romanii planifica un concediu sub soare latin in aceasta vara, Barcelona fiind in topul destinatiilor preferate. Dar aceasta nu inseamna o vacanta intru totul relaxanta: mai mult de un sfert dintre romani considera planificarea unei vacante stresanta.

Perioada de vara este unul dintre cele mai aglomerate sezoane de calatorie din an si, pe masura ce zilele de iunie trec, aeroporturile incep sa se umple cu romani care se indreapta spre o vacanta de vara relaxanta. Chestionand calatorii romani si analizand cautarile de zbor pentru lunile de vara, specialistii momondo.ro au constatat faptul ca tarile latine sunt cele mai populare in randul romanilor pentru aceasta vara. Totusi, se pare ca planificarea vacantei de vara relaxante nu este lipsita de stres.

Barcelona - cea mai cautata destinatie, dar Faro atrage tot mai mult

Cateva zile la plaja, un roadtrip sau o croaziera? Vara ne da libertatea sa ne petrecem vacanta in multe feluri. Cu toate acestea, in 2017, romanii par sa fie atrasi de ceva aparte: o vacanta in spirit mediteranean in capitala Cataloniei.

„Dintre toate cautarile efectuate pe site-ul momondo.ro, Barcelona este cea mai dorita destinatie de vacanta pentru aceasta vara. Iar cand vorbim de tipul de vacanta, cateva zile petrecute pe plaja sunt in planul a 69% dintre romani. Mai mult, printre alte destinatii cu iz latin cautate pentru aceasta vara se numara Roma, Lisabona si Tenerife. Aflata la o distanta mai mica de casa si cu costuri mai reduse, Atena este o optiune care completeaza topul celor mai cautate destinatii de catre romani vara aceasta”, declara Mircea Giurca, Marketing Manager momondo Romania.

Foto: Plaja Barcelona

In plus, tot mai multi romani sunt interesati sa descopere o destinatie mai putin explorata pana acum: cel mai sudic oras din Portugalia, Faro, care are cea mai mare crestere in cautari (+490%) in 2017.

Foto: Faro, Portugalia