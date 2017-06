Daca in lume sunt mai putini saraci ca niciodata si exista mai putina ignoranta si foamete ca in niciun alt moment al istoriei, atunci de ce suntem mai nefericiti ca niciodata? De ce atat de multa violenta in lume? Descopera raspunsul lui Dalai Lama:

Daca in lume sunt mai putini saraci ca niciodata si exista mai putina foamete si mai putina ignoranta ca in niciun alt moment al istoriei, atunci de ce suntem mai nefericiti ca niciodata? Daca toate marile religii ale lumii vorbesc despre dragoste si toleranta, de ce atat de multa violenta in lume in ultima vreme? De ce atata deznadejde chiar si la cei carora aparent nu le lipseste nimic, de ce atata lipsa de speranta chiar si la tarile bogate? Intr-un articol aparut in publicatia New York Times si consemnat ca apartinandu-i lui Dalai Lama si Arthur C. Brooks, ne este oferit raspunsul.

Tenzin Gyatso este cel de-al 14-lea lider Dalai Lama si lider spiritual al Tibetului, laureat al premiului Nobel pentru pace, iar Arthur Brooks conduce Institutul American Enterprise. Va invitam sa descoperiti raspunsul lui Dalai Lama la aceasta intrebare:

In multe feluri, nu a existat niciodata un moment mai bun ca sa fii in viata. Violenta pluteste ca o plaga in anumite colturi ale lumii si prea multi inca traiesc sub stransoarea regimurilor tiranice. Si desi toate marile credinte ale lumii ne invata despre dragoste, compasiune si toleranta, o violenta de neimaginat are loc in numele religiei.

Si totusi, sunt mai putini saraci ca niciodata, mai putini sunt infometati, mai putini copii mor, mai mult ca niciodata mai multi barbati si femei pot sa citeasca. In multe tari, recunoasterea drepturilor femeilor si a minoritatilor este acum o normalitate. Inca este mult de lucru, bineinteles, dar exista speranta si exista progres.

Cat de ciudat atunci sa vezi atata manie si atata nemultumire in unele dintre cele mai bogate natiuni ale lumii. In Statele Unite, Marea Britanie si de-a lungul continentului european, oamenii sunt zguduiti de frustrari politice si de anxietati legate de viitor. Refugiatii si emigrantii cer sansa de a trai in aceste tari sigure, prospere, insa cei care traiesc deja in aceste taramuri ale fagaduintei se nelinistesc in privinta propriului viitor, ceea ce pare sa ii invecineze cu deznadejdea si lipsa de speranta.

DE CE?

Un mic indiciu ne este furnizat de o cercetare interesanta despre cum prospera oamenii. Intr-un experiment socant, cercetatorii au descoperit ca exista o probabilitate de trei ori mai mare ca cetatenii seniori care nu s-au simtit folositori celorlalti sa moara prematur comparativ cu cei care s-au simtit de folos. Acest fapt vorbeste despre un adevar uman mai larg: Toti avem nevoie ca cineva sa aiba nevoie de noi.

A fi “de folos” nu atrage dupa sine mandrie egoista sau atasament nesanatos fata de stima pamanteasca a celorlalti. Consta mai degraba dintr-o foame umana naturala de a fi de folos compatriotilor nostri femei si barbati. “Daca cineva aprinde un foc pentru ceilalti, acesta va lumina si propriul drum”, ne invatau si inteleptii budisti din secolul 13.

