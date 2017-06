Sa iubesti fara a sti cum sa o faci il raneste pe celalalt. -Thich Nhat Hanh

Cel mai cunoscut lider Zen al momentului, Thich Nhat Hanh, spune ca iubirea nu este un sentiment ci un stil de viata. In alte cuvinte, a iubi o alta persoana inseamna sa ii intelegi suferinta. Intelepciunea budista ne invata ca intelegerea este ceea ce orice om are nevoie.

Thich Nhat Hanh explica in mod ingenios mecanismele iubirii:

„Daca torni un pumn de sare intr-o cana de apa, apa nu mai poate fi bauta. Dar daca torni sarea intr-un rau, oamenii vor putea sa foloseasca in continuare apa pentru gatit, ca sa se spele si ca sa bea. Raul este imens si are capacitatea de a primi, de a imbratisa si transforma. Cand inimile noastre sunt mici, intelegerea si compasiunea noastra sunt limitate si suferim. Nu putem sa ii acceptam sau toleram pe ceilalti si micile lor iesiri si le cerem insistent sa se schimbe. Dar cand inimile noastre se largesc, aceleasi lucruri care ne faceau sa suferim inainte, nu ne mai fac sa suferim. Avem o intelegere imensa si comapsiune si ii putem imbratisa pe ceilalti. Ii acceptam pe ceilalti asa cum sunt si astfel ei au o sansa sa se poata transforma.”

Foto: Facebook Thich Nhat Hanh

Intrebarea pe care trebuie sa ne-o punem in aceasta viata ar trebui sa fie: cum ne oferim celorlalti, pentru a ne intelege suferinta unii celorlalti. Iar Thich Nhat Hanh spune ca noi suntem primii cu care sa incepem:

„Cand ne hranim fericirea si ave grija de noi, ne hranim abilitatea de a trai. Iata de ce, a iubi inseamna si a ne hrani fericirea.”

„Sa intelegi suferinta celuilalt este cel mai mare dar pe care i-l poti face. Intelegerea este celalalt nume al iubirii. Iar daca nu poti intelege, nu poti iubi.”

Maestrul Zen ne mai invata ca de asemenea, trebuie sa invatam dinamica iubirrii:

„Daca parintii tai nu s-au iubit si nu s-au inteles unul pe celalalt, cum am putea noi sa stim cum arata iubirea?... Cel mai de pret dar pe care parintii il pot oferi copiilor lor este propria fericire. Parintii nostri ne pot lasa bani, case si pamant, dar poate ca nu sunt oameni fericiti. Daca am avut parinti fericiti, am primit cel mai mare mostenire de pe pamant.”

Foto homepage: Wikipedia

