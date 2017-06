Rusaliile - Obiceiuri si traditii pentru sanatate, noroc si soarta buna de Sarbatoarea Rusaliilor

Descoperiti cateva dintre obiceiurile si traditiile care exista in popor in ceea ce privestea marea sarbatoare a Rusaliilor:

Duminica, 4 iunie, crestinii cinstesc o mare sarbatoare, Rusaliile, care mai este cunoscuta si sub numele de Cincizecimea sau Pogorarea Sfantului Duh. Sarbatoarea pica intotdeauna duminica, la 50 de zile de la Pasti, si ea celebreaza coborarea Sfantului Duh asupra ucenicilor lui Iisus. Din acel moment, apostolii au fost inzestrati cu harul de a vorbi in toate limbile pamantului, chiar si in cele necunoscute de ei pana in acel moment.

“Evenimentul Pogorarii Duhului Sfant este descris in cartea ‘Faptele Apostolilor’. Aici se spune ca Duhul Sfant se pogoara din cer ca un vuiet mare de vant si se imparte deasupra capului fiecaruia din cei prezenti, in chip de limbi de foc”, se arata pe site-ul crestinortodox.ro

In calendarul crestin ortodox, sarbatoarea Rusaliilor tine doua zile, respectiv duminica, cand sunt comemorati si Sfintii Zotic, Atal, Camasis si Filip de la Niculitel, dar si luni - Lunea Sfantului Duh - cand este sarbatorit si Sfantul Mucenic Dorotei, episcopul Tirului.

Rusaliile (Pogorarea Sfantului Duh - Traditii si obiceiuri romanesti)





Foto: Pogorarea Sfantului Duh; Credite foto: Zvonimir Atletic / Shutterstock.com

Rusaliile reprezinta o mare si sfanta sarbatoare, care trebuie tinuta de toata lumea. Se spune ca cei care nu o respecta corespunzator, evitand lucrul la camp sau in gospodarii, vor fi pedepsiti de Rusalce (sau Iele) prin boala si raul fizic cunoscut in popor ca “luat din Rusalii”.

De aceea, inca mai exista obiceiul de a purta in san, la brau sau in buzunare crengute de tei si nuc sfintite la biserica cu ocazia acestei sarbatori pentru a te proteja de puterea malefica a Ielelor. De asemenea, frunzele de nuc sau de tei care se sfintesc in biserici in aceasta zi si care ulterior se impart credinciosilor constituie un simbol al limbilor de foc, al Duhului Sfant care s-a pogorat peste apostoli.

“In Vechiul Testament, Rusaliile sunt, la inceput, o sarbatoare agricola de bucurie a evreilor, in care se ofera parga din roadele pamantului, numita si „Sarbatoarea saptamanilor”, Savuot. Mai tarziu, ajunge o aniversare a Legamantului, care fusese incheiat la 50 de zile de la iesirea din Egipt. Si Rusaliile crestine au legatura cu Legamantul, fiind o sarbatoare a incheierii launtrice a Noului Legamant al harului si iubirii, prin coborarea Sfantului Duh. Rusaliile reprezinta si consacrarea solemna a Bisericii intemeiate de Iisus Hristos. Duhul Sfant nu este daruit numai Bisericii in ansamblu, ci si fiecarui crestin in parte, cu darurile sale”, consemneaza Wikipedia.

