Nu ar trebui sa auzi asa ceva

Pauza,

Respira

Si lasa ceasul sa ticaie fara sa te gandesti cat mai e, cat a trecut, cat mai dureaza.

Fiindca

Vin sa te iubesc mult si bine, asa cum numai eu stiu sa o fac.

Vin sa ma las iubita de tine, reinventata de tine, in culori calde, vesele si stralucitoare.

Vin ca sa cream o noua lume in care sa ne pictam cerul, pamantul, ploile si florile, asa cum ne dorim noi, in culorile pe care le iubim, in luminile ce ne scanteiaza in suflete si pe chip.

Vin sa iti aduc o frunza cu tepi, un mac galben si un pui de conifer.

Vin sa ma las ametita de realul a ceea ce esti si pe care nu l-am creat eu imaginar. Vin sa te simt asa cum esti, stand acolo in fata ta, in prezenta ta.

Vin ca mi-e dor de tine inca dinainte de a te fi cunoscut.

Vin fiindca vreau sa stiu ce reprezinti pentru mine, ce reprezint pentru tine, ce suntem unul pentru altul.

Vin, pentru putin, pentru a pune bazele la ceva mai mult.

Vin pentru ca tu ai felul tipic de a ma face sa rad, dupa toata lupta prin care treci si felul cum imi povesesti.

Vin sa iti mangai zulufii, sa iti sarut fruntea si sa ma pierd in ochii tai albastrii, ce capata atatea nuante in functie de starile tale sufletesti, de lumina soarelui si de momentul zilei.

Vin sa ne impreunam mainile si degetele noastre sa se rastigneasca in iubire conjugata la unison in feminin si masculin.

Si mi-e dor, door nestavilit de tine. Si am atatea cuvinte ce le vreau rostite si atatea taceri ce le vreau cu tine impartasite.

Vin pentru tine, pentru mine, pentru noi.

Fiindca mereu mi-am dorit sa am cu cine face asta si pentru cine sa o fac.

Padurile ne asteapta la fel de nerabdatoare, asa cum o fac si soselele pierdute printre brazii verzi si inalti ori orasele straine ce tanjesc sa ne simta pasii.

Daca azi te-as intreba: poti ramane pentru totodeauna in viata mea, ce litere s-ar pronunta?

Respira

Zambeste

Si traieste pentru a povesti mai departe, oamenilor ce vor face parte din viata ta- despre iubirea ce ne-a implinit.

Iti spun doar atata: avem nevoie de asa putin pentru a fi impliniti si fericiti.

Oare intra tot aici, faptul ca e cald si bine langa tine?

* de ALEXANDRA SERBAN

Foto: Pixabay