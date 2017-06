Servicii surprinzatoare de care poti beneficia fara sa pleci de acasa sau de la birou

Servicii la un click distanta, livrari la usa, masina la scara, produse custom-made, aplicatii care ne ajuta sa ne organizam mai bine ziua… Ne plac toate aceste denumiri si, mai ales, ne place tot ce inseamna ele.

Poate ca nu suntem de acord cu tot ce a adus secolul vitezei si uneori vrem sa incetinim ritmul si sa renuntam la fast living si fast food, dar un lucru e sigur: viteza a adus si comoditate si pe ea nu am vrea sa o schimbam cu nimic. Si nu pentru ca n-am vrea sa facem chiar noi anumite lucuri, ci pentru ca timpul e tot mai limitat si obligatiile zilnice sunt multe.

E simpla si frumoasa viata, cand ai internet la discretie si poti sa comanzi orice, oricand, din varful patului de acasa, sau din scaunul de la birou. Si, daca, initial, asta insemna sa iti fie livrata mancarea preferata sau sa poti face rost, online, de haine si de parfumuri din afara tarii, fara sa mai astepti calatoria la Paris, acum gama serviciilor pe care le poti accesa este atat de variata, incat nici nu stii de unde sa incepi.

Iti venim in ajutor, printr-o lista cu 5 servicii de care poti beneficia rapid, acasa sau la birou, fara sa fii nevoita sa faci vreun drum:

- Daca tot am hotarat sa iti facem lista de cumparaturi online sau prin telefon, trebuie sa iti umplem, mai intai, pusculita. Dar nu oricum, ci tot asa, cat mai comod pentru tine. O solutie simpla si care te scapa de drumurile la banca, atunci cand ai nevoie de un imprumut pentru nevoi personale, este un credit de acest tip, asa-numitul credit la domiciliu. Asta inseamna ca toate operatiunile, de la incheierea contractului, pana la plata ratelor, se intampla la tine acasa, pentru ca vei avea un reprezentant alocat special pentru tine, cu care vei tine legatura. Suma disponibila: intre 6.000 si 10.000 lei.

- Magazinul care vine la birou - nu e pe roti, ca masinile de inghetata care poposesc in unele zone cu cladiri de birouri, dar ajunge la tine intr-o clipa, cu genti pline cu toate bunatatile si frumusetile de care ai nevoie, pentru ca oamenii care se afla in spatele unor astfel de afaceri customizate sunt chiar atat de amabili. Un exemplu de astfel de serviciu gasesti la Velvet Boutique, din Bucuresti. Nu numai ca nu mai trebuie sa colinzi magazinele sau sa mai cauti online ceea ce iti doresti, dar ti se permite si sa probezi in voie. Preturi: 90-110 lei

- Make-up la tine acasa, la birou sau in camera de hotel - In urma cu cativa ani, era lansat Avon Beauty Service, primul serviciu gratuit de machiaj profesional, la tine acasa, sau la birou. Intre timp, numarul specialistilor in make-up a crescut si serviciile de acest tip sunt mai numeroase. Sunt solutia ideala, daca te pregatesti pentru o nunta sau un alt eveniment festiv, pentru care ai nevoie de un machiaj realizat corect, cu ajutorul produselor profesionale si al unor maini talentate si, mai ales, daca nu mai vrei sa pierzi timp la salon sau nu ai reusit sa prinzi o programare. Preturi: 150-250 lei

- Curatenie la domiciliu - Poate c nu ai nevoie sau nu iti permiti sa angajezi pe cineva care sa se ocupe permanent de curatenie la tine in apartament. Dar vei gasi destule ocazii cand vei avea nevoie de o mana de ajutor. Este momentul sa apelezi la serviciile unei firme de curatenie sau ale unei persoane dispuse sa te ajute ocazional. Daca esti din Bucuresti, oferta este destul de generoasa, asa ca ai de unde alege. Preturi: cel mai indicat este sa soliciti o estimare de pret personalizata.

- Odata ce te-ai obisnuit cu comoditatea acestui tip de servicii, poti merge chiar mai departe si sa ai, la tine acasa, chiar propria spalatorie si calcatorie. E un fel de a spune, dar e limpede la ce ne referim: exista firme care cu asta se ocupa si care colecteaza si livreaza, la domiciliu, hainele pentru spalatorie, sau covoarele. Termenele de livrarare sunt, de obicei, de 24 sau 72 de ore. Preturi: variaza in functie de varianta aleasa: cu abonament/fara abonament. Costul pentru spalarea si calcarea unui pardesiu este in jur de 26 de lei.

Te-am convins? Tie ce servicii ti-ar placea sa iti ajunga la usa?

Sursa foto: Ollyy, Shutterstock