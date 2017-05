3 lucruri pe care trebuie sa le faci mai des pentru tine si fericirea ta. Stiinta le-a dovedit efectul

Fericirea se construieste si depinde doar de noi. Trebuie sa lucrezi in fiecare zi la ea, iar cercetatorii au descoperit ca unele activitati au o contributie enorma la starea noastra interioara.

Nu trebuie sa te bazezi pe alte persoane sa te faca fericita, trebuie sa te ocupi singura de ea. De altfel, pentru a atinge aceasta stare de multumire interioara, trebuie sa lucrezi zi de zi la ea si sa fii constienta ca totul sta in puterea ta. Daca astepti sa ai jobul potrivit, salariul generos sau pe Fat-Frumos ca sa fii fericita, nu vei reusi niciodata sa atingi aceasta liniste si pace sufleteasca. Iata cateva lucruri care stau in puterea ta si despre care insasi stiinta a dovedit ca te ajuta sa fii mai fericita:

1. Deconecteaza-te pentru cateva zile. Ce ar trebui sa faci mai des

Nu ar trebui sa astepti vara ca sa pleci intr-o vacanta sau intr-o mica escapada de weekend. Prea des ne planuim vacanta un an intreg si avem asteptari atat de mari de la aceste calatorii, incat ajungem acasa parca putin dezamagite.

De ce sa nu mergi mai des in mici escapade, mai ales acum, cand poti gasi bilete de avion catre destinatii interesante chiar si cu cativa euro? Insasi stiinta a demonstrat ca o vacanta ne aduce mai multa implinire emotionala decat o relatie amoroasa, asa ca noi spunem sa-ti faci bagajele cat mai repede.

2. Exercitiul pe care trebuie sa-l facem macar o data pe saptamana fiecare dintre noi

In fiecare zi ne gandim la lucrurile care ne lipsesc, iar asta nu face decat sa ne afecteze starea de spirit. Nu te mai concentra asupra aspectelor negative din viata ta si incearca sa te gandesti la motivele pentru care poti fi considerata o privilegiata a sortii. Cum poti face asta? O data pe saptamana, intr-o dimineata, scrie pe o foaie trei lucruri pentru care esti recunoscatoare sortii. Indiferent despre ce lucruri este vorba, oricat de mici ar fi, cert este ca acest exercitiu te va ajuta sa te concentrezi mai mult pe lucrurile pozitive din viata ta. Efectul benefic asupra starii tale de spirit este studiat si demonstrat, asa ca merita incercat.

3. Iesi in oras si bea un pahar de vin

Timpul pare ca lucreaza mereu impotriva noastra si parca suntem mereu pe fuga, dar, din cand in cand, ar trebui sa iti iei niste timp sa mergi la o cina delicioasa si eleganta si sa bei un pahar de vin. Vinul te va ajuta sa te destinzi, iar o seara in care iti permiti sa te bucuri de niste preparate delicioase te va ajuta sa ai o stare de bine si sa iti iei o binemeritata pauza de la ritmul in care se desfasoara viata ta zi de zi.

Poti merge singura sau impreuna cu o prietena cu care sa te intinzi la vorba si cu care sa razi pana tarziu in noapte. Chiar daca cinele alaturi de partenerul de viata sunt o adevarata placere, parca o cina cu prietena aceea care stie sa faca haz din orice este mai relaxanta decat orice iesire romantica, nu-i asa?

Exista o multime de lucruri marunte pe care le poti face pentru a-ti imbunatati starea de spirit si pentru a indeparta gandurile negre, trebuie doar sa constientizezi asta si sa investesti mai mult timp in tine si in propria fericire.

Sursa foto: Octa corp /Shutterstock, Vinicius Bacarin/Shutterstock