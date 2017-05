Am descoperit aperitivul minune: Este cea mai buna paine usturoiata pe care am mancat-o vreodata!

Aceasta gustare cu aroma de usturoi si topping de otet balsamic si miere este cea mai buna pe care am savurat-o in ultima vreme:

Stiu, nu este tocmai reteta ideala daca te afli la dieta. Dar nici rea nu este :). Iar daca tanjesti dupa o gustare delicioasa, care sa te unga la suflet si sa iti gadile in mod placut papilele gustative prin combinatia de arome, atunci ai descoperit reteta perfecta. De ce sa te duci la fast-food si sa optezi pentru un sandvis nesanatos cand iti poti prepara chiar tu ceva absolut divin cu ingrediente de calitate?

Astazi iti propunem o reteta tare interesanta, o paine usturoiata satioasa si hranitoare. Recunosc ca nu am testat-o eu insami, dar am avut ocazia sa savurez deliciosul rezultat in una din vizitele mele de duminica. Recunoscatoare si cu ochii mijiti de placere, i-am multumit gazdei si cat ai zice peste nu doar ca am mancat aperitivele, dar m-am si napustit sa cer reteta. Asa ca am ajuns pe www.delish.com si am decis sa impartasesc reteta originala si cu voi.

Prin urmare, iata reteta (VIDEO SI SCRISA) + ingredientele celei mai bune paini usturoiate pe care o vei manca vreodata!

Ingrediente paine usturoiata:

- 1 paine ciabatta taiata in jumatate pe lungime

- ½ ceasca unt nesarat, la temperatura camerei

- 2 catei de usturoi tocati f marunt sau pisati

- sare de mare sau sare gronjoasa

- 1 si ½ ceasca de mozzarella data prin razatoare (sau 3 sferturi de cana)

- 2 rosii mari, feliate

- ¼ ceasca otet balsamic

- 1 lingura miere

- 2 linguri busuioc proaspat taiat fasii (puteti pune si uscat dc nu aveti proaspat)

- 1 lingura ulei de masline extravirgin

- optional patrunjel

Preparare paine usturoiata

Incalzeste cuptorul la 350 de grade F. Tapeteaza o tava de marime medie cu hartie de copt si pune in tava cele doua jumatati de paine.

Intr-o bol potrivit, faramiteaza untul cu ajutorul unei furculite si adauga si usturoiul pisat (sau tocat) si amesteca pentru a-si elibera aroma. Poti adauga si patrunjel tocat daca iti place. Condimenteaza apoi cu sare si piper si unge jumatatile de bagheta cu mixtura de unt. Pune-le la cuptor pentru aproximativ 15-20 minute, pana cand painea este prajita (NU FOARTE!).

Scoate apoi tava de la cuptor, adauga deasupra celor doua jumatati de paine mozzarella sfaramata si feliile de rosii. Mai lasa la cuptor pentru inca 5-10 minute, pana cand se topeste si mozzarella.

Intre timp, poti pregati si sosul topping. Intr-o tigaie mica, amesteca otetul balsamic cu mierea. Fierbe timp de 8-10 minute pana cand mixtura scade la jumatate si devine densa, amestecand ocazional. Dupa ce este gata, las-o sa se raceasca.

Dupa ce ai scos painea usturoiata de la cuptor stropeste-o cu ulei de masline si glazura pe care ai preparat-o. Decoreaza cu frunze de busuioc tocate finut, taie in felii mai mici si serveste-o calda. Se topeste in gura, atat de buna este.

Sursa reteta: You Tube. Foto: Capturi YouTube

P.S. Nu arata deloc rau si sunt convinsa ca este la fel de delicioasa preparata si pe felii de paine individuale. Dovada mai jos :)!

Foto: @ cafedelites /Instagram