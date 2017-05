Ti se pare ca esti sarac? Mai gandeste-te o data!

Un barbat tanar bombanea necontenit ca el nu are bani niciodata, ca nu are bani deloc, ca el este cel mai mare ghinionist. Isi spunea in fiecare zi acest lucru si pe zi ce trece devenea din ce in ce mai trist. Intr-o buna zi insa, unui batran intelept i s-a facut mila de el si i-a spus:

“De ce esti atat de nefericit”, tinere?

“Nu inteleg de ce sunt atat de sarac intotdeauna”, a raspuns acesta.

“Sarac? Cred ca esti foarte bogat!”, a spus pe un ton foarte sincer inteleptul.

“Ce vrei sa spui?”, a intrebat nedumerit tanarul.

“Sa presupunem ca cineva ti-ar oferi o mie de dolari ca sa-ti tai un deget. Ai face acest lucru pentru bani?”

“Bineinteles ca nu”, a raspuns tanarul.

“Sa presupunem ca cineva iti ofera 10 mii de dolari ca sa-ti tai un picior. Ai face acest lucru?”

“Cu siguranta NU”, a raspuns tanarul hotarat.

“Sa presupunem ca cineva ti-ar oferi o suta de mii de dolari ca sa iti scoti ochii. Ai face asta?”

“NU. Cu siguranta, nu”, a raspuns tanarul.

“Sa presupunem ca cineva ti-ar oferi un milion de dolari pentru a te transforma intr-un batran de 90 de ani cat ai clipi din ochi. Ai face asta?”

“Mai mult ca sigur ca NU”, a raspuns tanarul.

“Sa presupunem ca cineva iti ofera 10 milioane de dolari ca sa iti ia viata. Ai accepta aceasta oferta?”

“Doamne fereste, evident ca NU.”

Batranul intelept a spus zambind: “Corect. Esti deja mult mai bogat decat daca ai avea 10 milioane de dolari. De ce continui sa te lamentezi ca esti sarac?

Venim pe aceasta lume cu mainile goale si vom pleca cu ele la fel. Chiar daca am avea regate si bogatii, atunci cand ne va sosi vremea, nu vom lua cu noi nimic din toate acestea. Daca ne-am multumi cu ce am avea si am lucra pentru a ne imbogati vietile si sufletele, nu am fi niciodata saraci. Daca am avea inimile la locul potrivit, daca am face lucrurile potrivite la momentele potrivite, nu am fi niciodata saraci.

Adevarata bogatie vine din interior si se revarsa si in afara. Cu cat lasam in urma noastra mai multa bunatate si facem mai mult bine, cu atat mai bogata si mai armonioasa ar fi aceasta lume.

AUTOR: ANONIM

