24 de Afirmatii si Ganduri Puternice de la Louise Hay pentru a pune rotitele universului in miscare (SI A-TI SCHIMBA VIATA)

Afirmatiile si gandurile pozitive sunt un instrument puternic pentru a declansa schimbarile pe care ti le doresti in viata ta, ajutandu-te sa construiesti un prezent si un viitor minunat. Iata 24 de afirmatii si citate by Louise Hay, celebra autoare motivationala si fondatoarea Hay House, care te vor ajuta sa iti vindeci inima si viata pentru a te deschide posibilitatilor infinite de dragoste, abundenta si fericire. Louise Hay este autoarea mai multor carti inspirationale precum "Poti sa-ti vindeci viata" sau "Afimatiile pozitive. Experimenteaza chiar acum tot ce poate fi mai bun in viata ta".

24 de afirmatii, sfaturi si ganduri puternice de la Louise Hay pentru a-ti vindeca viata, relatiile si prezentul

1. Daca vrem o viata vesela, trebuie ca gandurile noastre sa fie vesele. Daca vrem o viata prospera, trebuie sa elaboram ganduri prospere. Daca vrem o viata plina de iubire, gandurile noastre trebuie sa fie pline de iubire. Orice trimitem mental sau verbal in univers va veni inapoi la noi intr-o forma asemanatoare.

2. Nu pot schimba o alta persoana. Il las pe altii sa fie cine sunt, iar eu iubesc pur si simplu ceea ce sunt.

3. Daca mama ta nu a stiut cum sa se iubeasca pe ea insasi sau tatal tau nu a stiut cum sa se iubeasca pe sine insusi, atunci este imposibil ca ei sa te invete cum sa te iubesti pe tine insuti/insati. Au facut tot ce le-a stat in putinta cu ceea ce au fost la randul lor invatati in copilarie.

4. Aleg sa imi vad viata miscandu-se in directii diferite, toate fiind in mod egal la fel de bune. Unele lucruri sunt chiar mai bune acum decat erau in tineretea mea.

5. Am observat ca Universul iubeste gratitudinea. Cu cat esti mai recunoscator, cu atat mai multe “bunataturi” primesti. Si cand spun “bunataturi”, nu ma refer la lucruri materiale, ci la toti oamenii, locurile si experientele care fac viata atat de minunata.

6. Ma dezvolt spiritual cand accept responsabilitatea pentru viata mea.

7. Fii dispus sa faci primul pas indiferent cat de mic este. Concentreaza-te pe faptul ca esti dispus sa inveti. Miracole se vor intampla.

8. Poate ca nu stii cum sa ierti si poate ca multi dintre noi nici nu vor sa ierte; insa simplul fapt ca esti dispus sa ierti initiaza procesul iertarii.

9. In infinitatea vietii in care ma aflu, totul este perfect, intreg si complet si nu mai aleg sa cred in limitari vechi si in lipsuri. Aleg acum sa incep sa ma vad pe mine asa cum ma vede Universul – perfect, intreg si complet.

10. Dragostea este contagioasa. Cand impartasesc dragoste, vine inapoi la mine multiplicata. Dragostea deschide orice usa.

11. Pacea incepe cu mine. Cu cat mai linistit sunt in interiorul meu, cu atat mai multa pace am de impartasit cu ceilalti. Pacea in lume incepe cu adevarat cu mine.

12. O data pe zi, asaza-te linistit intr-un loc si du o mana la inima. Trimite-i dragoste si permite-ti tie insuti sa simti dragostea pe care inima ta o are pentru tne. Ea bate pentru tine inca de dinainte de a te naste. Inima ta este dragoste si sangele care iti curge prin vene este bucurie. Inima ta pompeaza acum cu dragoste bucurie de-a lungul intregului tau corp. Totul este bine si este in siguranta.

