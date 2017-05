Oglinda Adevarului: Heyoka - persoana cu cel mai puternic tip de empatie!

Stim cu totii ce este o persoana empatica. O persoana cu o intuitie deosebita, capabila sa inteleaga emotiile, trairile si gandurile unei alte persoane identificandu-se afectiv cu aceasta. Ei bine, in opinia unora, Heyoka inmagazineaza cel mai puternic tip de empatie. Denumirea de Heyoka este un termen american nativ si poate fi tradus drept “Clovnul Sacru”, desi aceasta traducere lingvistica nu face pe deplin cinste complexitatii si adevaratei semnificatii a cuvantului.

“Clovnii sacri” exista in mai multe culturi si practici spirituale ale lumii si sunt perceputi drept simbol al intelepciunii, al cunoasterii universale si al capacitatii de observare a adevarului, chiar si atunci cand ceilalti nu reusesc sa il vada. Clovnul sacru are darul de a-i “trezi” pe ceilalti intr-un mod jovial.

Ce este Heyoka?

In triburile nativ americane, Heyoka erau respectati si apreciati pentru unicitatea si abilitatile lor, ei fiind aceia care ii ajutau pe ceilalti sa se deschida noilor posibilitati si sa priveasca situatiile si lucrurile si din alte perspective. Astfel, intelegand emotiile celorlalti din grup, Heyoka puteau schimba energia colectiva a grupului.

Foto: ADcour /Shutterstock

Haideti insa sa faceti o incursiune in sufletul si personalitatea acestui tip de empat si sa vedem care sunt trasaturile unui Heyoka:

Heyoka este o provocare pentru cei din jur caci ii pune fata in fata cu ei insisi, cu greselile lor, cu defectele lor, cu slabiciunile lor, insa in acelasi timp este acolo pentru ei, dispus sa ii ajute sa le depaseasca.

Heyoka este aici ca sa te invete, ca sa te ghideze, si de aceea impactul sau este atat de puternic si covarsitor. Intalnirea cu un heyoka te provoaca sa iti spargi propriile bariere, sa iti deschizi bine ochii, sa iti asculti intuitia si sa intelegi ce anume incearca sa iti comunice despre tine insuti.

Un Heyoka poate aparea in viata ta pentru a-ti arata ca nu exista intotdeauna un singur drum in viata, pentru a te provoca sa gandesti si dincolo de tipare. Un Heyoka te poate ajuta sa te eliberezi de tipare de comportament care nu iti mai sunt de folos, de structuri mentale rigide care iti blocheaza evolutia. Un Heyoka te poate ajuta in schimb sa imbratisezi schimbarea, sa imbratisezi neasteptatul, sa imbratisezi necunoscutul.

Cand te intalnesti cu un Heyoka, profita de aceasta experienta si gandeste-te la ea ca la un semn din partea universului, o oportunitate pentru a prelua in propriile maini fraiele destinului.

Intalnirea cu un Heyoka in viata ta poate fi tulburatoare, insa scopul ei in sine nu este acela de a te destabiliza sau de a-ti face rau, ci din contra, de a te calauzi pe drumul inspre evolutie. Heyoka este acolo pentru a te ajuta in calatoria ta in viata, iar energia sa este ferma, puternica, disponibila si pentru tine.

