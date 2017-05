Din nou, despre cum elimini stresul din viata ta. 5 solutii simple, pentru probleme concrete

Despre cum poti face fata stresului emotional, am tot vorbit. Solutiile vin, de cele mai multe ori, din partea psihologilor, dar cu un sfat intelept si un umar pe care sa iti lasi problemele, te poate ajuta i o prietena buna, care a trecut prin experiente similare. A mai ramas sa discutam despre cauzele stresului si care sunt solutiile practice prin care iti poti regasi echilibrul.

Vorbim des despre stres si oboseala cronica, dar nu intotdeauna atingem si subiectul cauzelor concrete, care ne aduc in aceasta situatie.

Potrivit webMD.com, ele nu sunt putine: de la nefericirea legata de locul de munca (sarcini prea multe, discriminare sau chiar pierderea jobului) si evenimente traumatizante in viata personala si in familie (separare, divort, boala, pierderea unui membru al familiei), la cauze la scara mai larga (dezastre naturale) si fluctuatii ale situatiei financiare. Toate acestea dau nastere unor sentimente de instabilitate, nesiguranta si teama, care, in final, se traduc prin pierderea controlului asupra propriei vieti.

Remediile care au in vedere factorul emotional sunt binevenite, pentru ca primul pas pe care trebuie sa il faci, in situatii de stres si anxietetate, este sa iti regasesti calmul si claritatea, in asa fel incat sa poti, ulterior, sa iei cele mai bune decizii. Nu sunt insa si suficiente: atata timp cat stresul este cauzat de lucruri cat se poate de concrete, solutiile vor trebui sa tina cont si de acest aspect. Cu alte cuvinte, daca sursa stresului din viata ta este pierderea locului de munca si, imiplicit, a sigurantei financiare, sfatul de a te linisti nu va rezolva decat o mica parte din problema.



Ce facem, asadar, atunci cand am identificat foarte clar ceea ce ne supara si descoperim ca este vorba despre evenimente care au nevoie de solutii practice? Iata cinci situatii cu care te poti confrunta si cum reusesti sa le rezolvi:

1. Ti-a fost afectata situatia financiara

Indiferent care sunt motivele, este evident ca treci prin momente de incertitudine si viata ta este oricum, numai roz nu. Daca te afli in situatia in care ai de achitat rate la banca, trebuie sa platesti o chirie lunara, sau ai ramas in urma cu plata facturilor pentru utilitati, nivelul de stres este dublu.

Solutia: Imprumuturile in familie sau printre prieteni, atunci cand ai aceasta posibilitate, pot fi o solutie de urgenta, pentru sume mici si pe termen scurt. Daca, insa, vrei sa elimini in totalitate anxietatea, sa rezolvi problemele pe termen lung si mai ales daca ai de platit sume mai mari catre banca, alege un imprumut bancar sau refinantarea contractului de credit.

2. Partenerul de viata te-a anuntat ca doreste sa puna capat relatiei

Este una dintre acele situatii care fac parte din viata. Primul lucru de care trebuie sa fii constienta este ca nu esti singura care trece prin asa ceva si ca nu este un capat de lume. Orice final poate fi un inceput, ba chiar, de multe ori, unul chiar mai bun decat tot ce ai trait pana atunci, chiar daca lucrurile nu par asa pe moment.

Solutia: Ce faci mai departe depinde de situatia in care te afli: daca este o casatorie la mijloc sau daca obisnuiati sa impartiti casa si cheltuielile, lucrurile sunt putin mai complicate, dar nu imposibil de rezolvat. Dupa ce te redresesezi emotional - nu ezita sa apelezi la ajutorul unui psiholog si al prietenilor, daca simti nevoia - fa o lista cu toate ideile si proiectele pe care ai vrut mereu sa le pui in practica, dar nu ai reusit. Incepe apoi sa construiesti, cu pasi mici, in acea directie - fie ca este vorba despre cursuri, un job nou sau o schimbare de stil.

3. Locul de munca te face nefericita

Un volum de munca prea mare, un ritm prea alert, un management slab, sentimentul ca nu iti sunt recunoscute meritele sau, pur si simplu, nevoia ta de a gasi acel ceva care sa te faca sa crezi ca ti-ai gasit vocatia - iata tot atatea motive care te pot face nefericita, in fiecare zi. Avand in vedere ca petreci cel mai mare numar de ore la birou, trebuie sa iei o decizie care sa iti schimbe viata in bine.

Solutia: Nu prelungi o situatie care este limpede ca nu te multumeste. Nu te sfatuim sa faci un salt in gol, fara o plasa de siguranta, dar intocmeste rapid un plan si fa schimbarea de care ai nevoie. Reactualizeaza-ti CV-ul si reteaua de contacte profesionale si porneste in cautarea jobului mult visat. Intre timp, poti apela la solutii financiare de imprumut, care sa te ajute sa realizezi tranzitia mai usor.

4. Ai prea multe responsabilitati

O situatie oarecum similara cu cea anterioara, doar ca, in acest caz, stresul nu se reduce doar la ceea ce se intampla la locul de munca, ci are legatura cu toate domeniile vietii tale. Uneori, sunt prea multe lucruri de facut: sarcini de munca, intretinerea casei, cursuri, drumuri, un copil in intretinere, evenimente in familie etc.

Solutia: Invata despre prioritati si delegare. Desigur, exista momente cand este necesar sa te ocupi chiar tu de toate responsabilitatile. Nu face, insa, din asta un obicei pe termen lung. Seteaza-ti prioritatile, stabileste ce este cu adevarat important pentru tine si ce nu, iar acolo unde exista posibilitatea - de exemplu, daca ai un partener - nu ezita sa ceri ajutorul si sa imparti din sarcinile tale.

5. Ai pierdut un membru al familiei

O intamplare cu care nu iti dorim sa te confrunti, dar, daca te afli in aceasta situatie, trebuie sa stii ca exista suficiente solutii de iesire din impas, atat emtional, cat si financiar, daca este cazul sa te gandesti si la astfel de aspecte.

Solutia: Dincolo de suportul familiei si al prietenilor, treci peste prejudecatile care ii fac pe unii oameni sa nu apeleze la un psiholog, si mergi la cateva sedinte de terapie. Te vor ajuta sa depasesti mult mai repede momentele traumatizante si ai putea descoperi si lucruri noi despre tine, in tot acest proces. Mai trebuie sa stii si ca exista organizatii care acorda ajutor specializat persoanelor aflate intr-o asemenea situatie.



Pentru tine, care sunt principalele surse ale stresului si ce faci, de obicei, ca sa iti regasesti echilibrul?



Sursa foto: Shutterstock