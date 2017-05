Simbolurile sunt un element esential al tuturor culturilor si civilizatiilor care au trait aici, pe Pamant. Acestea indica adevaruri sacre ale Omenirii si ofera protectie celor care cred in puterea lor magica.

Cele mai importante 10 simboluri spirituale ale Omenirii

1. Hamsa

Hamsa este cuvantul arab pentru „5” si reprezinta cele cinci degete de la mana. Hamsa este semnul universal pentru protectie si adesea este combinat cu un ochi, ca protectie fata de oricine ar vrea sa iti fac arau. Potrivit istoriei acestui simbol, daca cineva se uita la tine cu invidie, energia negativa pe care o indreapta asupra ta nu mai are nicio putere.

Foto: Shutterstock; Margarita Tkachenko

2. Copacul vietii

Copacul vietii este o reprezentare comuna, un simbol specific tuturor culturilor lumii. Copacul vietii este ascociat cu nasterea, viata, moartea si renasterea in ciclul vietii. In Crestinism, copacul se afla in Gradina Eden. Copacul vietii reprezinta o conexiune intre toate elementele planetei: pamant, apa, aer si foc si simbolizeaza conexiunea infinita a tuturor elementelor creatiei.

Foto: Wikipedia

3. Ankh

Ankh este un simbol al vietii la egipteni. Se spune ca stramosii nostri foloseau acest simbol in timpul actelor sexuale invocand energia sexuala in timpul orgasmului. In general, acest simbol este asociat cu viata eterna si cu regenerare. Astazi este purtat ca semn al vietii si intelepciunii spirituale.

Foto: Flickr/ franny lane

4. Ochiul lui Horus

Acesta era considerat a fi unul dintre cele mai puternice simboluri in Egiptul antic. I se mai spune „ochiul care le vede pe toate”. In opinia vechilor egipteni, ochiul lui Horus era destinat a proteja pe marele faraon in viata pamanteana si in viata de dupa moarte, de fortele raului. Marinarii egipteni antici si din Orientul mijlociu pictau acest simbol la prova vasului pentru a le purta noroc pe mare.

Foto: Flickr; damian entwistle

5. Floarea de Lotus

Acesta este un important simbol budist. Lotusul este in general vazut ca un semn al iluminarii. Floarea de lotus este cea care creste din solul intunecat si malos pentru a inflori si a straluci. Acest simbol reprezinta calatoria in afara intunericului si simbolizeaza in acelasi timp transformarea interioara.

Foto: Shutterstock; Klagyivik Viktor

