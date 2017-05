Necuvintele

Foto: sailn1 /Flickr.com

"El a intins spre mine o frunza ca o mana cu degete.

Eu am intins spre el o mana ca o frunza cu dinti.

El a intins spre mine o ramura ca un brat.

Eu am intins spre el bratul ca o ramura.

El si-a inclinat spre mine trunchiul

ca un mar.

Eu am inclinat spre el umarul

ca un trunchi noduros.

Auzeam cum se-nteteste seva lui batand

ca sangele.

Auzea cum se incetineste sangele meu suind ca seva.

Eu am trecut prin el.

El a trecut prin mine.

Eu am ramas un pom singur.

El

un om singur." (~ Nichita Stanescu)

Foto homepage: Pixabay