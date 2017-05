Citeste 10 dintre invataturile lui Shunryu Suzuki (1904-1971), un maestru si calugar zen care a contribuit la cresterea popularitatii budismului zen in Statele Unite ale Americii:

10 invataturi pline de intelepciune de la Shunryu Suzuki

1. Oriunde esti, esti una cu norii si una cu soarele si una cu stelele pe care le vezi. Esti una cu totul. Este mai adevarat decat orice as spune si mai adevarat decat orice ai putea auzi.

Foto: wizdata1 /Shutterstock

2. Cand faci ceva, ar trebui sa o faci cu tot corpul si cu toata mintea ta; ar trebui sa te concentrezi asupra a ceea ce faci. Ar trebuie sa o faci complet, precum un bun foc de tabara. Nu ar trebui sa fii un foc care scoate fum. Ar trebui sa arzi complet. Daca nu arzi complet, o urma din tine va ramane in ceea ce faci.

3. Nu exista nicio legatura intre eu insumi de ieri si eu insumi din prezent.

4. Cand asculti pe cineva, renunta la toate ideile tale preconcepute si opiniile preconcepute. Asculta-l pur si simplu si vezi cum se simte.

5. Adevarul scop al zen-ului este acela de a vedea lucrurile asa cum sunt, de a observa lucrurile asa cum sunt, de a lasa totul sa plece asa cum pleaca… Practica zen este pentru a ne elibera mintile noastre mici.

6. Dumnezeu impotriva omului. Omul impotriva lui Dumnezeu. Omul impotriva naturii. Natura impotriva omului. Natura impotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu impotriva naturii. O religie foarte amuzanta!

7. Cea mai buna modalitate este de a te intelege pe tine insuti si apoi vei intelege totul.

8. Trateaza fiecare moment ca si cum ar fi ultimul, nu ca o pregatire pentru altceva.

9. Atunci cand ne simtim anxiosi sau depresivi, in loc sa ne intrebam: “De ce anume am nevoie pentru a fi fericit?” ar trebui sa ne adresam urmatoarea intrebare: “Ce anume fac de imi tulbur pacea interioara pe care o am deja?”

10. Linistea mintii nu inseamna ca ar trebui sa iti intrerupi activitatea. Adevarata liniste ar trebui gasita in activitatea in sine. Este usor sa gasesti pace in inactivitate, este greu sa gasesti pace in activitate, dar pacea din activitate este adevarata pace.

Foto homepage: Tony F /Shutterstock