Si tu esti un CALUGAR ZEN! Cele 8 beneficii ale meditatiei in tacere!

Iti amintesti acel moment cand te-a vrajit un apus superb deasupra orasului tau si ai simtit cum te-a cuprins o tacere profunda? De obicei, practica meditatiei este asociata unor personaje al caror stil de viata pare intangibil pentru noi, toti ceilalti: calugari budisti, maestri yoga.

Totusi, retragerea in tacere ne este tuturor comuna si, fara sa realizam, fiinta noastra apeleaza adesea la astfel de momente de linistrire si reconfigurare. Atunci cand devine o practica constienta, meditatia ne ofera insa beneficii incontestabile si consistente.

Despre beneficiile si specificul meditatiei prin tacere ne vorbesc si Bogdan Begligiu, terapeut la Centrul Holistic Tummo Reiki si Andreea Lada, instructor yoga, fondatori ai Scolii Iubirii:

„Poate ca iti inchipui un calugar budist care s-a antrenat ani de zile pentru a putea trai in tacere. Dar in realitate, retragerile in tacere sunt mai mult decat realizabile si diverse decat ai putea crede. Retragerile in tacere urmeaza, de obicei, o cale spirituala, dar nu exista o regula pe care sa o respecte fiecare. Unele se concentreaza doar asupra unei retrageri traditionale in care nu se vorbeste deloc, in timp ce altele cuprind mai multe activitati benefice. Tacerea prelungita permite practicantilor sa se detaseze de stresul vietii cotidiene, depaind limitele relaxarii. Tacerea exterioara straluceste ca o lumina asupra partilor vietii interioare pe care nu o experimentam de obicei, invatandu-ne sa recunoastem si sa procesam chiar si gandurile si sentimentele cele mai neplacute. Scoala iubirii organizeaza astfel de experiente, urmatoarea retragere in tacere a avut loc in perioda 19-21 mai la YOUness Wellness Clinic”.

Bogdan Begligiu - 8 beneficii ale meditatiei in tacere

1. Linistirea „creierului de maimuta”

Oricine cunoaste meditatia, stie ca incercarea de a linisti gandurile poate declansa „creierul de maimuta”, acea parte a mintii tale care cauta in permaneta solutii la probleme trecute sau viitoare. Incercarea de a-ti linisti mintea poate face ca gandurile tale sa-ti scape de sub control. Indiferent cat de pregatit te simti, acest lucru se va intampla aproape sigur.

„Din fericire, „creierul de maimuta” are o durata limitata de viata. Este nevoie de cel putin 24 de ore de tacere pentru ca gandurile sa incetineasca si sa se opreasca sa se invarta continuu, dar odata ce se va intampla acest lucru, vei putea sa te relaxezi in tacere, creand o constiinta sporita atat la nivel emotional, cat si fizic”, explica Bogdan Begligiu.

2. Cresterea gradului de constientizare

Zilele din cadrul retragerilor in tacere sunt zile lungi, cu mult timp pentru auto-reflectie. Vei incepe sa devii mai constient de partile pozitive si negative ale personalitatii si vietii personale. Avand timpul organizat in fiecare zi, vei avea sansa pentru a realiza aceasta reflectie. Odata cu imbunatatirea constientizarii te vei simt mult mai mult in acord cu emotiile proprii.

3. Imbunatateste starea emotionala

Exista retrageri care promoveaza puterea tacerii prin abtinerea de la citire, scriere sau contact vizual. O suta de oameni de stiinta s-au dus la un refugiu pentru cercetare si au descoperit ca tacerea sporeste gradul de constientizare in alte domenii. Ei au practicat tehnica meditatiei care promoveaza bunastarea generala. Aceasta incepe cu respiratia, care este apoi transferata la priviri, sunete, senzatii, ganduri, intentii si emotii.

„Atat pentru incepatori, cat si pentru practicantii avansati de meditatie aceste retrageri sunt binevenite pentru a ne linisti de tumultul zilnic, pentru a ne bucura de frumusetea si luciditatea pe care o aduce meditatia, hatha yoga, reiki si invataturile non-duale. In timpul retragerii sunt prezentate, de asemenea, diferite metode din diferite traditii, cum ar fi budismul tibetan, sufismul, care sustin practica invataturilor non-duale”, explica Bogdan.

4. Detox din viata

In acele zile de retragere va fi o tacere nobila. Aceasta este o practica ciudata si uneori dificila pentru multi dintre noi. Eliminarea acestor distrageri care ne inconjoara pastreaza toata concentrarea numai asupra practicii de meditatie. De asemenea, ajuta la incetinitirea ritmului gandurilor. Aceasta lipsa de stimuli extra permite o concentrare mai profunda asupra meditatiei si o detoxifiere mult mai buna.

5. Fericirea deplina

Pe masura ce zilele de meditatie trec, incepi sa-ti dai seama cate lucruri minunate ai in viata ta. Atunci cand traiesti ca un sihastru poti vedea toate lucrurile pe care le ai in fiecare zi. Perioadele lungi de tacere permit sa apreciezi mai mult persoanele din jurul tau si lucrurile pe care le ai in viata personala.

„Prin practicarea Tummo Reiki si Yoga nu numai ca ne putem astepta sa fim mai sanatosi, dar suntem capabili sa canalizam energia pentru a ne vindeca pe noi insine, dar si pe altii, sa avem parte de mai multa pace, calm, fericire si bucurie in viata de zi cu zi, dar, de asemenea, sa progresam spiritual. In primul rand, puteti fi conectati mai bine la inima voastra. Apoi, veti fi capabili sa fiti in inima voastra, in viata de zi cu zi si sa obtineti o intelegere reala despre Sursa Divina”, spune specialistul.

6. Mobilitate imbunatatita

Sedintele de meditatie pot ajuta si in cazul mobilitatii. Primele sedinte vor fi mai complicate pentru multi dintre cei incepatori, insa, pe masura ce corpul incepe sa se obisnuiasca, vei simti schimbari in bine. Aseaza-te cu picioarele incrucisate cu coloana vertebrala dreapta, pozitie perfecta care iti permite sa stai mai confortabil pentru mai mult timp.

7. Imbunatateste memoria

Un studiu publicat in 2011, in Proceedings of the National Academy of Sciences, a constatat ca adultii care au mers timp de 40 de minute de trei ori pe saptamana timp de un an au cresteri ale creierului in hipocampus - o zona a creierului asociata cu memoria spatiala. Patrunderea in natura ajuta creierul sa se concentreze si sa aiba o consolidare mai buna a memoriei.

8. Trateaza insomnia

A petrece cateva minute pe zi in tacere poate duce la un somn imbunatatit, mai ales pentru cei care sufera de insomnii. Un studiu din 2015, efectuat in cadrul JAMA, a constatat ca adultii in varsta care au avut probleme cu somnul au prezentat mai putine probleme de insomnie, oboseala si depresie dupa ce au realizat sedinte de meditatie. Acestea implica concentrarea asupra respiratiei noastre si apoi aducerea atentiei mintii noastre in prezent, fara a ne gandi la trecut sau la viitor.

