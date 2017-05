Spectacol de fulgere si furtuni in cer: Un pilot de avion a uimit o lume intreaga cu aceste fotografii extraordinare!

Santiago Borja Lopez este pilot pentru o campanie aeriana sud americana. Locuind in Quito (Ecuador), prin prisma meseriei sale, este nevoit sa zboare deasupra unor regiuni unde au loc fenomene naturale extraordinare si sa fie martorul unor experiente aeriene unice. Atunci cand nu piloteaza avionul, Santiago Borja, pasionat de fotografie, surprinde cu ajutorul camerei ipostazele extraordinare ale fenomenelor si peisajelor din aer.

Fotografiile sale care au facut inconjurul lumii si al internetului iti taie pur si simplu respiratia. Ele infatiseaza fulgere gigant, furtuni impresionante, atmosfera turbulenta, nori, culori si ipostaze ceresti. Vazandu-le, nu ai cum sa nu te minunezi de maretia si grandoarea naturii si sa nu ramai mut in fata desfasurarii de forte a naturii. Ne-au placut atat de mult incat am zis sa le impartasim si cu voi :).

Nu degeaba mai este cunoscut si sub denumirea de "pilotul furtunii". In 2016, una dintre fotografiile lui Santiago Borja infatisand o asemenea manifestare a naturii, o furtuna deasupra Pacificului, l-a ajutat sa castige locul 3 in topul National Geographic al Celui mai bun fotograf al naturii. “Imi place aceasta fotografie atat de mult fiindca poti simti marimea uimitoare a furtunii si puterea ei", declara pilotul in legatura cu fotografia. "Dar, in acelasi timp, este minunat sa poti zbura lin in jurul unei furtuni in desfasurare fara ca ea sa te atinga.”

Foto: @santiagoborja /Instagram

“Initial, fotografiam natura, peisajele ei, peisajele urbane. Insa din moment ce imi caram camera peste tot, in urma cu ceva timp am inceput sa fotografiez furtuni si experiente din timpul zborului, combinand astfel cele doua mari pasiuni ale mele: zborul si fotografia”, declarat Santiago intr-un articol publicat pe Independent.co.uk.

Santiago Borja: "Nu am mai vazut niciodata un fulger ca acesta"... Fotografie surprinsa deasupra Padurii Amazoniene din Ecuador in timpul unei curse catre Europa

Ocolind furtuna colosala deasupra orasului Panama

Furtunile raman in urma...

#Magic

Rasarit deasupra Atlanticului

Furtuna se apropie de orasul Panama. Nor Cumulonimbus.

Fulger brazdand cerul

Tropopauza. Nori de furtuna deasupra Oceanului Atlantic, in sudul insulei Jamaica

Deasupra o mare de nori, dedesubt ploi si tunete. #Ecuador

Luminile orasului sunt acoperite de luminile fulgerelor

Aproape de tarmul Miami, SUA

Foto homepage: FrankDolp /Shutterstock

Sursa fotografii: Pagina de Instagram Santiago Borja.

Puteti vedea toate fotografiile lui Santiago Borja, la rezolutie mare, pe www.santiagoborja.com.