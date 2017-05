Te enervezi repede, spui vrute si nevrute si apoi iti pare rau? Iata 17 modalitati pentru a te calma instantaneu

Esti iute la manie si in acel moment spui cuvinte pe care le regreti ulterior? Chiar daca dreptatea este, poate, de partea ta, invata sa iti gestionezi mania si crizele de furie pentru a evita sa inrautatesti situatia si a nu-ti distruge relatia cu persoana care te-a enervat. Intr-un articol publicat pe Tinnybuddha.com, Laura Tong, autoarea "5 Guilt-Free Ways To Say No Without Offending Anyone (Even If You Hate Conflict)", prezenta 40 de modalitati pentru a-ti domoli mania instantaneu. Iata 20 dintre acestea:

Laura Tong: 20 de modalitati pentru a te calma instantaneu

via tinybuddha.com/blog

1. Foloseste aromaterapia pentru a crea un mediu calm.

Lumanarile si difuzoarele de arome pot diminua stresul si anxietatea. Pune cateva picaturi de ulei esential de levantica intr-un pahar de apa si plaseaza-l in incaperea in care te afli.

2. Recunoaste-ti tie insuti(insati) ca unii oameni spun si fac lucruri dure din rautate /gelozie.





Schimba-ti mania in compasiune fiindca este evident ca aceste persoane se lupta cu propriile emotii negative.

3. Vizualizeaza-ti mania ca pe o picatura de apa.

Inchide-ti ochii si imagineaza-ti ca mintea ta este un ocean intins si albastru de calm. Imagineaza-ti mania ca pe o singura picatura de apa ce cade in oceanul tau de calm, abia producand o usoara unda inainte de a fi absorbita.

4. Imagineaza-ti mania ca pe un ibric care fierbe.

Apasa pe butonul de “off” ca si cum ti-ai inchide mania. Lasa-ti mania sa se “raceasca” asa cum ai lasa ibricul sa se raceasca.

5. Sparge o duzina de baloane.

Scrie cate un gand plin de manie pe fiecare balon si apoi sparge-le calcandu-le cu piciorul. Nu vei lasa in urma decat urmele maniei tale dezmflate.

6. Poarta o culoare care are un efect linistitor.

Evita culorile care agita precum rosu sau negru. Poarta in schimb albastru sau verde caci au un efect de calmare.

7. Foloseste o oglinda pentru auto-reflexie.

Priveste-te in oglinda si lasa-ti mania sa iasa afara. “Cu cat mai mult iti ascunzi sentimentele, cu atat mai mult ele persista. Cu cat mai mult iti negi sentimentele, cu atat mai mult cresc ele.” Necunoscut

8. Rupe in bucati o reprezentare fizica a maniei tale.

Ia acele scrisori dureroase, printeaza acele mailuri sau scrie pe o foaie de hartie toate gandurile tale pline de manie. Rupe-le in cat mai mult bucati. La fel se va imprastia si mania ta. In o mie de bucati.

9. Inregistreaza-te in timp ce iti descrii mania.

Surprinde-ti gandurile pline de manie pe telefon sau calculator. Asculta-le apoi ca si cum ar fi gandurile unui bun prieten pe care vrei sa il ajuti. Ofera-ti apoi un sfat plin de bunatate pe care l-ai oferi si unui prieten.





