Bill Gates: Top 10 reguli INSPIRATIONALE ale succesului!

Gates s-a nascut in Seattle in anul 1955 si inca de la varsta de 13 ani, viitorul mare afacerist a demonstrat o pasiune ardenta fata de domeniul programarii. Inovatia tehnologica de care ne bucuram si noi astazi este datorata imensei contributii pe care Microsoft a adus-o pe piata calculatoarelor. Prin inovare si strategii de business eficiente, Bill Gates impreuna cu partenerul sau Paul Allen, au construit cea mai mare afacere de softweruri din lume. De-a lungul acestui proces, Gates a devenit unul dintre cei mai bogati oameni din lume. In februarie 2014, Gates s-a retras de la conducerea Microsoft.

Nu mai putin important este faptul ca Bill Gates intoarce imensa favoare pe care i-a acordat-o viata, investind si promovand dezvoltarea umanitatii prin Fundatia Bill&Melinda Gates, Melinda fiind sotia sa. Ea l-a cunoscut pe Bill Gates in timp ce lucra pentru Microsoft si mai apoi s-au casatorit in anul 1994, avand ulterior trei copii impreuna.

Toate vietile sunt de o egala valoare. Lucram cu optimism pentru reducerea inegalitatii., este mottoul Fundatiei Gates.

Ideologia sa de viata, compasiunea, increderea de sine si inteligenta lui Bill Gates pot sa constituie o adevarata sursa de inspiratie pentru noi toti.

Bill Gates: Top 10 reguli ale succesului!

1. Billa Gates: Ca sa ai succes, trebuie sa ai energie

Daca vrei sa atragi succesul in viata ta, sa atragi abundenta si sa ai o viata incarcata de sens, cel mai bine este sa iti asumi munca pe care o faci. Calatoria va fi plina de incercari si triatloane si astfel ai nevoie sa te asiguri ca ai energia si tenacitatea sa te tii de treaba ta!

Foto: Flickr/ Charis Tsevis

2. Bill Gates: Iesi din turma!

Daca vrei sa ai o influenta asupra turmei, iesi din turma! Asuma-ti riscuri calculate, chiar daca la inceput poate parea ca vei da gres.

3. Bill Gates: Munceste din greu

Nu e fizica quantica: Daca iti doresti succesul in orice domeniu, evident ca trebuie sa muncesti din greu!

4. Bill Gates: Creeaza constient viitorul!

Foloseste-ti viziunea ca sa creezi viitorul. Acela pe care ti-l doresti. Crezi in capacitatea ta! Siguranta de sine e foarte importanta in absolut tot ce facem. Tu stii ce ai de oferit si nu te opri pana cand toata lumea nu va afla de acest acest lucru.

