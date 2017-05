Mesajul unui astronaut care a trait in spatiu: Acesta este singurul lucru pe care trebuie sa il stim despre Planeta noastra

Ron Garan a luat parte la 2 misiuni NASA in spatiu si la una subacvatica, in singurul laborator stiintific din lume de sub apa. A privi pamantul de sus a fost pentru astronaut o experienta extraordinara care i-a schimbat profund perspectivele si l-a facut sa constientizeze un lucru pe care acesta doreste sa il faca cunoscut lumii intregi...

Ron Garan are cu siguranta o viata interesanta si impresionanta. A fost astronaut si acvanaut, iar astazi este pilot si antreprenor. A calatorit timp de 178 de zile in spatiu, la 71 de milioane de mile departare de Pamant. A luat parte la 3 misiuni NASA - doua in spatiu si una pe fundul marii. Cea subacvatica a fost in 2006, pe Aquarius, singurul laborator stiintific din lume de sub apa. Apoi, in 2008, a zburat in naveta spatiala Discovery. In 2011, dupa ce s-a lansat din Kazakhstan intr-o nava ruseasca, si-a petrecut jumatate de an traind si lucrand la bordul unei statii spatiale.

Ceea ce in copilarie ii parea doar un vis, pentru Ron a devenit realitate. “Am vrut sa devin astronaut inca din 20 iulie 1969 cand eram doar un copil care privea alaturi de restul lumii acei primi pasi pe luna. Desi atunci nu gandeam in acesti termeni, la un anumit nivel am stiut ca noi, oamenii, am devenit o specie diferita – una care nu mai era inchisa pe propria planeta. Si am stiut ca vreau sa fiu parte din grupul de exploratori care puteau sa plece de pe Pamant si sa il priveasca de deasupra”, se arata intr-un articol publicat pe Mindbodygreen.com.

Viata sa in spatiu i-a schimbat insa radical perspectivele asupra lumii. In 2013, astronautul a renuntat sa lucreze pentru NASA si a infiintat FragileOasis.org cu scopul de a-si folosi experienta din spatiu pentru a inspira oamenii din intreaga lume sa traiasca respectand Planeta care ne-a fost data. Ron Garan este impulsionat de dorinta de a transmite un mesaj lumii intregi. Totodata, a pus bazele sunei organizatii sociale non-profit Manna Energy Foundation, colaborand in acest sens cu Agentia Americana pentru Dezvoltare Internationala. Ron Garan este si autorul cartii " The Orbital Perspective: Lessons in Seeing the Big Picture from a Journey of 71 Million Miles".

Mesajul pe care Ron Garan doreste sa il transmita lumii intregi prin intermediul unui articol aparut in publicatia Mindbodygreen.com este unul social pozitiv. Astronautul isi doreste sa trezeasca in oameni constientizarea faptului ca suntem interconectati unii cu ceilalti si cu planeta si ca trebuie sa ne purtam ca atare, ACTIONAND pentru binele nostru general si al planetei pe care o locuim.

Mesajul lui Ron Garan, astronaut si acvanaut, pentru lumea intreaga

Avem tendinta de a trata problemele ca evenimente separate, provocari individuale. Trebuie sa recunoastem insa ca totul este interdependent si interconectat.

Prima oara cand am vazut Pamantul din punctul indepartat al spatiului, inima mi s-a umplut de un sentiment adanc de recunostinta. Recunostinta pentru planeta care ne-a fost data si pentru oportunitatea de a o vedea din aceasta perspectiva, din ceea ce numesc “Perspectiva Orbitala”... Planeta noastra este o biosfera irizata care forfoteste de viata. Este o bijuterie stralucitoare si vazandu-o din spatiu ea ne arata pur si simplu cat de interconectat este totul – cat de interdependenti suntem de toti si tot din jurul nostru. De aici de sus, am devenit foarte constient de faptul ca suntem cu totii impreuna in asta.

Dar apoi mi-am amintit ca, desi aceasta priveliste este frumoasa, viata pe pamant nu este intotdeauna atat de frumoasa precum pare din spatiu. M-a izbit urmatoarea constientizare: unul din motivele pentru care nu am reusit sa ne depasim cateva dintre provocarile noastre cele mai mari – pierderea biodiversitatii, saracia, terorismul, schimbarea climatica, numeste tu – este inabilitatea noastra de a colabora eficient la o scara globala. Avem tendinta de a trata problemele ca evenimente separate, provocari individuale. In schimb, trebuie sa recunoastem ca totul este interdependent si interconectat. Nu putem rezolva probleme uriase izolandu-le de orice alti factori. Ele trebuie sa fie rezolvate holistic.

Prin urmare, tot ce am facut cu viata mea din 2013 a fost facut cu obiectivul general de a transporta oameni la figurativ in acest punct inalt unde toate piesele puzzle-ului se apropie si devin vizibile. Am plecat de la NASA, jobul visurilor mele, jobul pentru care am lucrat toata viata ca sa il obtin, ca sa duc mai departe acest mesaj. Am scris carti, am predat cursuri online studentilor din peste 50 de tari diferite, am ajutat la producerea de documentare si am lansat start-up-uri. M-am angajat ca pilot principal la o companie care lucreaza pentru ca intr-o zi sa duca oamenii la marginea spatiului, in baloane de altitudine inalta, asa ca nu ii mai transport doar la modul figurativ, ci literalmente.

