Numerologia lui 2017 - Intelege anul lui Kali, Zeita Sfarsitului si Inceputului

Energia zeitei hinduse Kali este foarte puternica in 2017. Iata de ce este nevoie sa o invoci pe Kali in viata ta!

Kali, zeita Hindusa a puterii din noi si energia numerologica a lui 1

2017 detine vibratia numarului 1 in numerologie (2+0+1+7=10; 1+0=1), iar numarul 1 semnifica noi inceputuri. Asa incat, acum este vremea sa ne miscam energetic spre a renunta la vechi si a ne pregati pentru un nou start.

Energia numarului 1 reprezinta renasterea, inceputurile proaspete si provoaca momente puternice si miscare, atunci cand vine vorba despre noi idei, inventii si creatii.

In comparatie cu anul 2016, anul pe care il traversam acum are o vibratie total diferita. Pe cand 2016 era despre sfarsit, 2017 inseamna inceput. Numarul 1 in numerologie semnifica noi oportunitati si posibilitati extraordinare. Cu toate acestea, aceste noi posibilitati isi vor face aparitia doar daca suntem gata sa ne desprindem total de trecut si daca suntem gata sa primim minunatiile momentului prezent, cat si ale viitorului.

Intentiile, actiunile si faptele pe care le alegem acum, mai ales in aceste prime luni ale lui 2017, vor da tonul pentru ceea ce atragem, cream si experimentam in urmatorii 9 ani (anii numerologici sunt calculati in cicluri de cate noua).

Cele mai importante teme de-alungul primului an sunt flexibilitatea si predarea, astfel incat mental, emotional si fizic suntem capabili sa acceptam fara efort si sa ne adaptam schimbarilor continue care apar in drumul nostru.





Foto: ibutters.com

Invoca intelepciunea lui Kali!

Alex Myles de la Elephant Journal ne ajuta sa intelegem si sa patrundem filozofia zeitei hinduse Kali.

Kali este una dintre cele mai puternice si mai putin intelese zeite hinduse. Ea este intruchiparea Mamei Natura, zeita vietii, a mortii, a transformarii, distrugerii, sfarsitului si inceputului.

„Kali este Marea Putere Cosmic a Energiei Timpului si, pentru cei care o adora ea este cea care confera eliberarea spirituala. Kali ii protejeaza intotdeauna si ii inspira pe aceia care o cunosc si o iubesc. Pentru cei neinfricati, Kali este cea Teribila, Distrugtoarea Timpului. Kali reprezinta spatiul, aerul, focul, apa si pmantul. Kali duce la indeplinire toate dorinele fizice ale lui Shiva. Ea este posesoarea celor saizeci si patru de arte si tot Ea este cea care produce Bucuria si Fericirea nesfarsita a Stapanului intregii Creaii. Kali este Shakti (Forta Cosmica Feminina) sub aspectul ei pur, tanscendent. Kali este Noaptea Intunericului din care izvorste energia tainica a Timpului”… (Cititi mai multe despre Kali pe www.scribd.com)

Kali ne forteaza in afara zonei noastre de confort, creand furtuni si aprinzand focuri care sa ne curete de vechi, pentru a face loc noului. Turbulentele pot fi greu de suportat uneori, cu toate acestea, cauzeaza schimbari radicale in vietile noastre, care ne imputernicesc si ne ajuta sa ne atingem potentialul maxim.

Aceasta zeita duce o sabie a intelepciunii, impreuna cu un chip care simbolizeaza Egoul. Aceste reprezentari exprima abilitatea lui Kali de a ne elibera de iluzii si de limitarile si conditionarile societatii. Si de asemenea ne elibereaza de absolut tot ce ne ameninta si indurera.

Kali ne deschide ochii pentru a vedea cu claritate in ce fel de situatii ne aflam si ne daruieste constientizari care ne ajuta sa luam decizii clare, sa renuntam la fanetzii si sa ne indreptam catre adevar.

Kali este salbatica si de neimblanzit. Ii ingrozeste pe unii, in mod particular pe cei amenintati de puterea, independenta, indarjirea, dominarea si determinarea energiei feminine.

Aceasta zeita nu se inchina asteptarilor sociale, ea are propriul cod moral si propriile standarde etice. Ne cere sa renuntam la orice notiuni preconcepute pe care le-am avut despre cum ne-am fi dorit sau am fi sperat ca anumite lucruri sa fie. Ne cere sa ne mentinem o gandire pozitiva si sa speram la cel mai bun deznodamant posibil.

Foto homepage: Flickr

Citeste mai departe si afla care sunt cele mai importante date ale lui Kali, in 2017, din punct de vedere numerologic >>>