Cele 10 cadouri pe care orice femeie ar trebui sa si le faca in aceasta primavara

Este simplu sa fii fericita atunci cand primesti cadoul potrivit. Dar de ce sa astepti dupa el? In aceasta primavara, fa-ti cadouri singura si cat de des iti permite bugetul. Si daca acest simplu indemn nu te-a convins sa treci la actiune, afla ca un studiu efectuat in 2015 de profesorul Aaron Weidman de la Universitatea British Columbia si publicat in jurnalul medical „Social Psychological and Personality Science“ a ajuns la concluzia ca nu doar experientele pe care viata ni le face cadou, ci mai ales cadourile materiale ne pot face fericite.

Iar daca bugetul nu te ajuta pentru a-ti face mici mofturi, poate nu ar fi rau ca macar o data in viata, si, mai ales pentru sufletul tau, sa apelezi in aceasta primavara la o astfel de solutie, rapida si care te scuteste de birocratie si drumuri pierdute pe la ghisee. Tu alegi cat de repede rambursezi imprumutul, iar daca esti clienta pentru prima data poti imprumuta o suma maxima de 500 de lei. Mai mult decat suficient ca sa iti faci un cadou frumos.

Iata cateva lucruri pe care le-ai putea face in aceasta primavara pentru sufletul tau:

1. Cumpara-ti o bijuterie care sa-ti aduca aminte de acest inceput frumos de an. Poate fi si un fel de a te rasplati pentru o reusita in cariera sau in viata. Te vei intoarce in timp, la aceste sentimente de bine de fiecare data cand o vei purta.

2. Invita-ti prietenele la o cina in oras si plateste tu. O masa alaturi de cei dragi, intr-un restaurant de lux, unde poate iti doreai sa mergi de mult, te va scoate din rutina zilnica. In plus, sentimentul ca ai facut un lucru bun pentru prietenele tale iti va da o stare de bine care te va tine multa vreme.

3. Florile proaspete in fiecare saptamana pe masa din linving sunt un cadou deloc costisitor, care iti va aduce zambetul pe buze de fiecare data cand treci pragul casei.

4. Schimba-ti electrocasnicele pe care le folosesti cel mai des sau inlocuieste lenjeriile de pat uzate cu unele noi. Nimic nu se compara cu gustul unui espresso tare facut de un aparat modern sau cu mirosul de nou si proaspat al lenjeriilor abia scoase din ambalaj. De ce sa nu te bucuri de toate acestea chiar in aceasta primavara?

5. Alege o crema hidratanta de calitate. Fie ca este pentru fata sau pentru corp, o femeie are nevoie de o crema hidratanta buna. Investeste o suma mai mare decat de obicei intr-un produs de calitate, care sa iti ofere ingrijirea de care ai nevoie. Sau mergi pe varianta clasica a uleiului de cocos. Face minuni, si nu numai in bucatarie.

6. Fa o vizita la un anticariat si cumpara tot ce iti face cu ochiul. Nimic nu se compara cu mirosul cartilor vechi, in timp ce stai pe canapea, cu o cana de ceai alaturi. Iar primavara este momentul perfect sa te concentrezi pe lecturi. Inca nu este suficient de cald sa iesi la plimbari lungi, insa nici atat de frig incat sa te molesesti de la caldura care radiaza din calorifere.

7. Da o raita prin sectiunea de lenjerie intima din mall si umple cosul de cumparaturi. Nimic nu face o femeie sa se simta mai bine in pielea ei decat un sutien sexy asortat la un slip pe masura. Este si o metoda demonstrata de a-ti mari increderea in fortele proprii.

8. Nimic nu se compara cu pizza cand vine vorba despre cadouri pentru trup si suflet. Uita de dieta pentru cateva zile si rasfata-te. Acum e timpul!

9. Cumpara tot ce ai nevoie si organizeaza o seara relaxanta acasa, care sa iti incarce repede bateriile pentru toata primavara. Cumpara lumanari, spumant de baie, un film clasic ca „Singing in the Rain“ si tacamul e complet. Uite de griji, prieteni, dead-line-uri si obligatii de familie si petrece o seara numai cu tine.

10. Cumpara-ti un parfum nou. Incearca sa alegi ceva indraznet, ceva in afara zonei tale de confort si efectul va fi garantat. Nimeni nu-ti va putea lua zambetul de pe buze.

Fie ca aplici una dintre aceste metode, fie ca te gandesti la un cadou personalizat, care tine de pasiunile tale, important este ca in aceasta primavara sa te rasfeti un pic si sa gasesti timp si buget doar pentru tine. Pana la urma, in viata este vorba mai ales despre micile bucurii. Acestea ne incarca de fapt de energie pozitiva.



Sursa foto: unsplash.com - Michael Battaglia, Brooke Cagle