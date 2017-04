Sa invatam din experienta altora si sa aflam care sunt modalitatile prin care ceilalti reusesc sa se detaseze de manie si resentimente, invatand in schimb sa ierte:

Publicatia tinybuddha.com a facut un experiment interesant intrebandu-i pe membrii comunitatii Tiny Buddha de pe Facebook care sunt modalitatile prin care au invatat sa se detaseze de manie si resentimente, invatand in schimb sa ierte. Iata cateva dintre raspunsurile care au fost publicate pe Facebook, dar si pe tinybuddha.com:

Cum au procedat ei: 15 modalitati de a renunta la manie si a ierta pe cineva

1. Incerc sa mi-i imaginezi copii pe cei care mi-au facut rau si imi este mult mai usor sa ii iert.

2. Imi amintesc mie insumi ca iert pe cineva nu pentru el, ci pentru mine si ca este mult mai usor sa iert decat sa ma agat de manie, durere si tradare.

3. Pur si simplu constientizez ca suntem oameni, suntem umani si facem greseli.

Foto: Bogdan Sonjachnyj /Shutterstock.com

4. Aminteste-ti ca cei care ti-au gresit nu sunt separati de tine; doar par a fi astfel. Apoi vei realiza ca esti de fapt unul cu aproapele tau si ca pe tine trebuie sa te ierti.

5. Nu mai continua sa te gandesti la trecut sau la lucrurile rele care s-au intamplat; Cand te eliberezi de ele, treci peste mania/ amaraciunea pe care le-ai simtit si drumul spre iertare se deschide! Cel mai bun lucru este timpul!

6. Nu forta iertarea. Daca simt ca nu pot ierta, pot cel putin sa nu ma las influentat de manie. In cele din urma iertarea va veni daca o primesti in inima ta.

7. De fiecare data cand te gandesti la cei care ti-au gresit, trimite-le dragoste. Dupa un timp, devine mai usor sa ii ierti.

8. Cu cat pare mai greu sa iert pe altcineva, cu atat mai mult sunt responsabil pentru acest lucru. Cand inteleg si ma iert pe mine, a-i ierta pe ceilalti este usor.

9. Iertarea vine usor cand stii ca ceea ce fac sau spun oamenii este despre ei, nu despre tine.

10. Schimba punctul de concentrare. Permite-ti sa simti durerea si gandeste-te la alte mii de oameni din lume care simt exact aceeasi durere ca tine si trimite apoi un mesaj de bunatate si iubire catre toti pentru a fi eliberati de aceasta suferinta.

11. Cand mi se intampla, ma intreb adesea: “Ce abilitati am de dezvoltat mai departe din asta? Adeseori resentimentul pur si simplu pleaca, incet, dar sigur, deoarece nu ma concentrez pe persoana care mi-a gresit, ci pe lectia pe care evenimentul respectiv incerca sa mi-o predea.”

12. Imi permit mie insumi sa simt din nou orice nu am exprimat “in acel moment” cand am fost cu persoana respectiva. Iertarea intotdeauna pare sa urmeze acelor emotii dificile.

13. Scrie o scrisoare brutal de onesta, in care sa iti exprimi sentimentele si in care sa spui cat de mult te-au ranit si cat de multa manie ti-au cauzat, apoi rupe-o sau da-i foc. Iar cand privesti fumul iesind din scrisoarea arzand, gandeste-te ca nu esti acea rana, nu esti acea manie. Trece, ca orice altceva. Asa cum fumul care duce cu el mania si dezamagirea dispare in aer, si tu poti sa te eliberezi.

14. Iertarea vine mai usor cand iti amintesti un moment cand ai fost iertat, concentrandu-te pe cum te-a facut sa te simti faptul ca ai fost iertat.

15. Intelege acest lucru: indiferent ca iti place sau nu, in timp vei inceta sa simti durerea, asa ca de ce sa te agati de ceva care va trece oricum?

Foto homepage: PopTika /Shutterstock.com