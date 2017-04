4 motive care te vor convinge sa iei masa in familie mai des. Stiai de aceste efecte?

Mesele in familie sunt nu doar placute, ci si mai sanatoase pentru unitatea familiei, dar si pentru dezvoltarea copiilor, spun mai multe studii. Din pacate, tot mai putine familii moderne mai au timp si pentru acest ritual zilnic. Totusi, mesele in familie raman cel mai sanatos mod in care ne putem alimenta organismul nu doar cu nutrienti, ci si cu energie pozitiva, iar argumentele de mai jos te vor convinge sa iti faci un obicei din a lua cina alaturi de familie.

1. Masa in familie nu inseamna neaparat si efort din partea ta pentru a pregati mancarea. Mamele moderne au aliati moderni

Ocupate si impartite zilnic intre zeci de activitati, mamele au din ce in ce mai putina vreme sa gateasca, si nici tatii nu stau prea bine la capitolul timp. Dar acesta nu este un motiv sa nu te bucuri de masa alaturi de cei dragi, mai ales ca acum poti folosi tipul acesta de cuptoare electrice Arctic, cu care poti pregati o cina sanatoasa in timp record si fara grija ca se va arde. Doar pui legumele si carnea in tava, setezi timpul si temperatura si intre timp poti face orice vrei. Partea cea mai buna? Au si sistem de curatare, asa ca nu mai pierzi vremea si cu asta.

Daca pana acum foloseai timpul limitat ca motiv pentru care iei rar masa in familie, iata ca tehnologia a rezolvat deja acest aspect.

2. Acest obicei determina o alimentatie sanatoasa si ii ajuta pe copii sa-si dezvolte obiceiuri bune pentru intreaga viata

Cand luam masa in familie gatim mai des acasa si avem mai bine controlul asupra alimentelor pe care le consumam. In plus, pentru ca la mesele in familie se discuta mult, se mananca intr-un ritm mai putin alert si, deci, mai putin. Asa se face ca un studiu realizat in SUA a scos la iveala ca familiile care mananca impreuna sunt mai sanatoase, iar copiii care mananca alaturi de parinti zilnic prezinta un risc mai mic sa dezvolte probleme de greutate mai tarziu in viata.

3. Cina impreuna imbunatateste comunicarea intre membrii familiei

La cina se discuta despre cum s-a desfasurat ziua fiecaruia dintre voi. Ce inseamna asta? Ca ai ocazia sa povestesti despre provocarile de care ai avut parte, dar le dai si celorlalti ocazia sa te puna in tema cu ce s-a intamplat important de-a lungul zilei lor. Facand un obicei din a va asculta seara de seara veti imbunatati comunicarea la nivelul intregii familii.

Acest obicei se va dovedi unul de mare ajutor mai ales odata ce copii vor creste si vor intra in adolescenta, perioada cand este vital sa afli ce se intampla in viata lor zi de zi. Mai mult decat atat, un sondaj realizat la Universitatea Columbia a aratat ca adolescentii care iau cina frecvent alaturi de parintii lor au si o relatie mai stransa cu acestia si ca acest aspect se rasfrange mai tarziu asupra comportamentului lor vizavi de alcool, tutun si droguri.

4. Alunga stresul si te ajuta sa te relaxezi

Un studiu realizat la Universitatea Brigham Young a concluzionat ca cinele in familie au efect terapeutic si relaxant asupra mamelor in mod special. Femeile care au un loc de munca solicitant pot alunga stresul, anxietatea si depresia cu ajutorul acestui obicei. Este un mod relaxant de a-ti petrece serile, te ajuta sa te odihnesti mai bine si sa te simti mai bine din punct de vedere emotional.

Te-am convins? Tu de cate ori iei masa in familie?

Sursa foto: wavebreakmedia/Shutterstock, Monkey Business Images/Shutterstock