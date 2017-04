Top 8 destinatii alternative pentru escapada de 1 mai

„Unde plecam de 1 mai?” e o intrebare care pentru majoritatea dintre noi revine anual la final de aprilie. Pentru cei care nu vor sa lase mirosul de mici si bere sa le imbibe hainele sau trenul sa ii poarte catre litoralul romanesc si anul acesta, momondo.ro propune opt alternative internationale pentru o escapada de Sarbatoarea Muncii. Cum 1 mai pica intr-o zi de luni, nu exista un motiv mai bun sa-ti aduni gandurile si bagajul pentru un weekend prelungit si, astfel, sa te recompensezi pentru cele 200 si ceva de zile pe care le muncesti pe an, calatorind catre una dintre destinatiile urmatoare.

Amsterdam, Olanda

De ce Amsterdam? Pentru ca aici nu ai nicio sansa sa te simti strain; atatea culori de piele, religii si culturi te inconjoara incat nu vei crede nimic altceva decat ca esti de-al locului. Totodata, in luna mai lalele date in floare si sansa de a lasa umbrela acasa pentru ca prea multi nori nu se arata sunt promisiuni ale locului. Aici te poti alatura unui tur gratuit pentru a intelege de la bun inceput cum sta treaba cu arta, istoria si arhitectura orasului sau poti opta pentru un alt tur (tot gratuit) in zona Red Light District, unde sa desoperi cultura acestei zone atat de controversate.

Tenerife, Spania

Tenerife nu este doar despre a sta tolaniti pe-o plaja cu paharelul in mana. Poti vedea vulcanul activ Teide, care este cel mai inalt varf din Spania si dintre toate insulele atlantice si al treilea cel mai mare vulcan al planetei. Continua cu o vizita la Garachico, o asezare care in secolul XVIII era cel mai important port al insulei, dar pe care istoria l-a transformat intr-un sat mic, sarmant, in care lava vulcanica a creat piscine naturale. Nici satul Masca n-ar trebui sa-ti scape. Se spune ca ar fi cel mai frumos sat al insulei, locul caruia 100 de suflete alaturi de mii de cactusi, palmieri si lamai ii spun „casa”. Iar cand te uiti in zare, vezi oceanul. Si daca iti continui drumul, ajungi la el.

Porto, Portugalia

In weekenduri, in Porto, vei gasi strazile pline de oameni care savureaza o bautura in aer liber. De exemplu, la Café au Lait de pe Rua Galerias de Paris se asculta muzica electronica si sunt invitati DJ. Daca muzica electronica nu e pe gustul tau, arunca un ochi dupa usa barului Tendinha Dos Clérigos, unde poti dansa in voie de miercuri pana sambata, de la 00:00 la 06:00. Pe timp de zi, indrepta-te catre Piata Bolhão si alege una dintre painile traditionale (Broa de Avintes sau Pão de Montalegre), un bacalhau, ca desert Ameixas de Elvas (un soi de prune gatite timp de cateva zile si delicioase) sau branzeturile vanzatorilor.