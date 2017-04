Toata lumea stie ca Universul acesta imens se afla in continua schimbare, insa o intelegere intelectuala a acestui adevar nu te va ajuta; trebuie sa experimentezi acest adevar in interiorul tau. Poate ca un eveniment traumatic, cum ar fi moartea cuiva drag, forteaza o persoana sa stea fata in fata cu impermanenta, iar aceasta persoana incepe sa isi dezvolte intelepciunea si sa vada futilitatea chinului de a aspira tot timpul la bunurile lumesti sau a certurilor cu ceilalti.

Dar curand, vechiul obicei al egocentrismului se reinstaleaza, iar intelepciunea paleste fiindca nu a fost bazata pe o experienta directa si personala. Aceasta persoana nu a experimentat impermanenta din sine insasi, spunea invatatorul Satya Narayan Goenka (1924-2013).

Cele 3 principii budiste ale Existentei

Totul este efemer, nascandu-se si apoi disparand, in fiecare moment – Anicca.

Anicca (in sanskrita anitya) inseamna impermanenta. Totul se afla intr-un continuu flux. Budismul spune ca tot ceea ce exista la nivel material si mintal apar si apoi se dizolva. Viata oamenilor intruchipeaza acest lucru prin procesul de imbatranire si ciclul repetitiv al nasterii si mortii (Samsara). Astfel, nimic nu dureaza, totul dispare.

Foto: Pexels

Dukkha (in sanscrita duhkha) inseamna nemultumirea, suferinta, durerea. Dukkha include atat suferinta fizica cat si cea mentala care urmeaza oricarei nasteri, imbatraniri, boli; nemultumirea pe care o avem cand ni se intampla ceea ce vrem sa evitam sau cand nu obtinem ceea ce ne dorim sau generata de faptul ca orice forme de viata sunt impermanente si fara esenta.

Anatta (in sanscrita anataman) se refera la doctrina „non-sinelui”, acea parte neschimbatoare, permanenta – Sufletul din fiinte, esenta neschimbatoare din orice lucru sau femonem.

Satya Narayan Goenka continua: „Totul este efemer, dar rapiditatea si continuitateaacestui proces creeaza iluzia permanentei. Flacara unei lumanari si lumina unei lampi electrice se schimba amble permanent. Daca prin propriile noastre simturi putem sa detectam acest proces al schimbarii, asa cum putem sa observam schimbarea flacarii lumanarii, atunci putem sa iesim din iluzie. Dar atunci cand schimbarea nu este la fel de rapida, asa cum este cazul luminii electrice, a carei schimbarea simturile nu o pot detecta, atunci iluzia este cu mult mai greu de depasit. O persoana poate sa observe continua schimbare a unui rau ce curge, dar cum poate intelege ca in acelasi timp, omul care se scalda in acel rau se afla si el in aceeasi continua schimbare, in fiecare moment? Singurul mod prin care poti sa depasesti aceasta iluzie este sa inveti sa iti explorezi interiorul si sa ai experienta propriei structuri fizice si mentale”…

Fragmente de Satya Narayan Goenka via http://www.vridhamma.org/The-Discourse-Summaries

Foto homepage: Pexels