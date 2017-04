"Jocul vietii si cum sa-l joci" este cea mai cunoscuta carte a autoarei Florence Scovel Shinn, marea maestra spirituala care a modelat domeniul evolutiei spirituale si al Noii Gandiri, la inceputul secolului XX. A fost publicata in 1925, iar acum, la 90 de ani de la aparitie, cartea ramane la fel de profunda si de adevarata, deoarece Adevarul este unic, nu se demodeaza, iar cartea vorbeste despre Adevar.

Florence Scovel Shinn a avut marele merit de a sintetiza si populariza, prin cursurile tinute, invataturi milenare despre Om si interactiunea lui cu Universul, exemplificandu-le prin situatii inspirate din viata de zi cu zi (relatia cu banii, familia, iubirea, profesia, Divinitatea etc.).

Din aceasta carte mica, dar plina de adevaruri mari, aflam ca:

- viata nu este o lupta, ci un joc – un joc in care nu poti castiga daca nu cunosti legea spirituala;

- regulile acestui jos sunt cuprinse in Biblie: atat in Vechiul Testament, cat si in Noul Testament;

- imaginatia este „foarfeca mintii” si decupeaza fara incetare imaginile pe care omul le va intalni in realitatea sa;

- prin folosirea corecta a imaginatiei, omul poate dobandi tot ceea ce-si doreste: bani, bogatie, faima, relatia perfecta;

- ca fiecare gand si fiecare cuvant de azi ne creeaza realitatea de maine, de aceea este foarte important sa ne antrenam mintea sa gandeasca in mod corect.

Presarata cu nenumarate citate din Biblie si cu exemple desprinse din realitatile vietii de zi cu zi, cartea lui Florence Scovel Shinn este o lectura recomandata tuturor celor care doresc sa dobandeasca starea de bine.

Pentru toate problemele propuse de cursantii sai, autoarea oferea la cursuri o solutie in acord cu Legile Universului si afirmatii care, prin repetare si constientizare, puteau anula cele mai intalnite blocaje din viata. Toate acestea se regasesc si in cartea "Jocul vietii si cum sa-l joci", precum si in "Calea magica a intuitiei", manuscrisul-eveniment.

Autor: Florence Scovel Shinn

Cartea a aparut la editura For You