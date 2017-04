WOW: Camera (Camera Surda) in care este atat de liniste incat iti poti auzi propriile batai ale inimii..

Zgomotul este omniprezent. in New York – clasat in topul celor mai zgomotoase zece orase din lume – acesta este o constanta. Zarva din restaurante depaseste 90 de decibeli, iar metrourile care strabat orasul genereaza peste 80 de decibeli. De la finalul lunii martie, pana pe 2 august, Muzeul Solomon R. Guggenheim ofera o evadare senina si silentioasa, prin noua sa prezentare a lucrarii Doug Wheeler: PSAD Synthetic Desert III.

Opera de arta, conceputa de Doug Wheeler, realizata de Muzeul Guggenheim si sponsorizata de BASF Corporation, manevreaza sunetul, lumina si spatiul intr-o “camera semi-surda”, cu intentia de a suprima orice sunete, cu exceptia celor ambientale (de nivel minim). Partial, ansamblul foloseste tehnologia de suprimare a sunetului care este utilizata, in mod normal, pentru experimente si teste din domeniul ingineriei de sunet. Iluminarea si configuratia incaperii sunt, de asemenea, concepute astfel incat sa induca o iluzie optica a spatiului infinit. Wheeler compara impresiile vizuale si acustice lasate de Synthetic Desert III cu propria experienta din deserturile din nordul statului Arizona, unde conditiile de liniste aproape totala influenteaza profund perceptia distantei, la nivel vizual.

”Linistea, asa cum o stim noi, ajunge la 30 de decibeli, iar in camera ”surda” a lui Wheeler se stabileste in jurul valorii de 10-15 decibeli – atat de liniste incat ar fi posibil sa iti auzi propriile batai ale inimii”, spune Doyle Robertson, un expert in spuma de melamina, in cadrul companiei BASF din America de Nord. Proprietatile antirezonante ale expozitiei sunt, partial, posibile datorita produsului Basotect, un tip de spuma de melamina flexibila, cu proprietati ridicate de absorbtie a sunetului. Basotect este utilizat intr-o multitudine de aplicatii din arhitectura, constructii si industriale – spre exemplu, pentru cabinele de lift din zgarie-norii din New York, unde izoleaza zgomotul pentru unele din cele mai rapide lifturi (pana la 37 km/ora) din America de Nord.

”Datorita proprietatilor si capacitatilor sale de modelare, Basotect a fost alegerea ideala pentru expozitia de la Muzeul Guggenheim”, spune Joerg Hutmacher, CEO pinta acoustic, companie care dezvolta produse de control acustic tridimensionale, pentru tavan si pereti. ”Nu cunosc niciun alt produs care sa fi putut fi folosit, pentru ceea ce si-a imaginat artistul.”

Printr-o combinatie armonioasa de chimie, arta si arhitectura, opera de la Guggenheim va infatisa 400 de piramide si 600 de „felii” din Basotect, care vor acoperi podeaua, peretii si tavanul incaperii.

Din partea Guggenheim, Francesca Esmay, Custode, Jeffrey Weiss, Curator senior si Melanie Taylor, Director de design al expozitiei, au lucrat timp de doi ani, alaturi de artist, pentru a duce la capat lucrarea, care a fost planuita inca din 1971, dar abia acum a putut fi realizata. Echipa a selectat cu atentie materialul din care sa construiasca lucrarea.

Doug Wheeler: PSAD Synthetic Desert III este expusa la nivelul 7 al Muzeului Solomon R. Guggenheim din New York, de pe 24 martie, pana pe 2 august 2017. Biletele sunt disponibile la fata locului, la Muzeul Guggenheim, si pe Guggenheim.org.