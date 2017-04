Psihosomatica durerilor de stomac: Atunci cand inconstientul arde

Ne inchidem in noi insine, vrem sa tinem totul sub control, "inghitim in sec" evenimente din viata noastra care nu ne convin: acesta este pe scurt comportamentul care provoaca arsuri gastrice si reflux gastro-esofagian.

Stomacul nostru proceseaza alimentele si sustine organismal prin procesul de digestive; dar atunci cand vorbim despre emotii, putem sa vorbim despre o hrana simbolica si de nutrient emotive si afectivi, scrie publicatia italiana de specialitate Psicoadvisor.com.

Asadar, modul cum ne gandim la ce tip de alimente tolereaza stomacul si organismul nostru, la fel trebuie sa ne gandim si care sunt emotiile (sau reactiile) nocive care pentru noi pot fi greu de digerat.

Perturbarile stomacale (Gastrite, ulcer, reflux gastro-esofagian…) semnalizeaza obisnuinta noastra de a „inghiti” chiar si aspecte ale vietii care nu ne convin, e ca si cand stomacul nostru ar fi constrans la o digestie lenta a furiei si a supararilor neexprimate si pe care le purtam inauntrul nostru.

Foto: Shutterstock

Daca mergi la medic acuzand aciditate stomacala constanta si reflux gastric, medicul iti poate prescrie o medicatie care sa ajute la linistirea aciditatii gastrice. Aceste medicamente iti pot da o senzatie de revigorare. De asemenea, medicul iti poate recomanda si un test pentru a detecta prezenta bacteriei Helicobacter si in cazul unui rezultat pozitiv iti poate prescrie antibiotice pentru a elemina cauza arsurilor, care in acest caz este aceasta bacterie daunatoare pentru organism.

In cazul perturbarilor stomacale iti poate fi de asemenea recomandata si o endoscopie pentru a descoperi cauza arsurilor si durerilor, insa in multe cazuri, cauza se poate ascunde in subconstient. Iar in acest caz, daca ai exclus absolut toate cauzele organice care pot provoca probleme cu stomacul, medicul iti poate recomanda schimbarea stilului de viata si consultarea unui psiholog.

Gastrita si refluxul gastric – un semnal de alarma!

Din acest punct, trebuie sa ai dorinta de a te auto-interoga cu privire la viata ta, asupra a ceea ce iti lipseste si asupra nevoilor tale reale. Aceasta constientizare te provoaca la introspectie si auto-intelegere. Ceea ce este fundamental. Pentru ca arsurile la stomac iti pot semnaliza ca in viata ta ceva nu merge asa cum iti doresti cu adevarat. Refluxul gastro-esofagian, arsurile si durerile pot de fapt sa fie un semnal de alarma – ceva trebuie schimbat!

Din punct de vedere psihosomatic, cine sufera de probleme cu stomacul poate sa ascunda si o tendinta mai mult sau mai putin latenta de a detine controlul asupra aspectelor vietii sale; poate sa sufere, la nivel inconstient de o lipsa a recunoasterii si in acelasi timp o lipsa de constientizare a nevoilor proprii.

Cine sufera de gastrita (inflamarea mucoasei gastrice) si de reflux (acidul aflat in stomac care salta pana in esofag), cine are dureri fizice si digera greu isi compromite placerea pe care o confera mancarea, isi pierde apetitul si odata cu acesta, pofta de viata.

Astfel, din punct de vedere psihosomatic, aceste perturbari gastrice pot fi corelate unei persoane care nu este obisnuita sa isi exprime furia si neplacerea (o persoana care este obisnuita "sa inghita totul") sau are chiar un comportament in cealalta extrema – demonstreaza o agresivitate exagerata. In ambele cazuri, aceste extreme indica o disfunctionalitate.

Nevoia de a detine in permanenta controlul asupra evenimentelor si inflexibilitatea mentala cauzeaza arsuri gastrice. De-a lungul vietii am invatat sa ne auto-definim cu ajutorul unor etichete si nu mai reusim sa functionam in afara unor astfel de sabloane prestabilite. Am avut nevoie sa facem acest lucru pentru a ne proteja de durerea emotionala si de suferinta, si am intrat astfel inconstient in scheme mentale rigide, predeterminate:

„Eu am fost mereu o persoana timida.”

„Nu pot sa am relatii intime cu o alta persoana.”

„Am nevoie sa tin totul sub control, as ama simt in siguranta.”

„Eu sunt o persoana serioasa…”

Asa am ramas ancorati in astfel de limitari, suntem atasati de idei care ne limiteaza cresterea si care nu ne favorizeaza evolutia… Si mai mult decat atat, ajung sa ne provoace stari de rau fizic. Experientele vietii ar trebui sa ne ajute sa ne formam o elasticitate emotionala si mentala si nu o inchidere a sinelui.

Psihosomatica: Durerile de stomac vorbesc despre noi

Astfel, multi dintre noi trebuie sa eliminam etichete care ne limiteaza. Trebuie sa invatam sa ne exprimam mai bine emotiile si sa putem sa identificam cu claritate puncte ale vietii care ne cauzeaza frustrare.

Trebuie sa ne oprim din controlul pe care vrem sa il exercitam asupra comportamentului celorlalti, sa ne oprim din a rumega trecutul la nesfarsit si sa incercam a crede cu mai multra tarie in noi insine si sa gasim curajul pentru a cultiva placerea de a trai si de a accepta viata exact asa cum e. Acestea sunt exigentele exprimate de gastrita ta!

