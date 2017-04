E timp pentru a sta alaturi de tine, alaturi unul de altul

Nu e timp pentru iubit, e timp doar pentru simtit. Nu e timp de sarutat. E timp doar de aflat nemarginirea stand in liniste, fara sa vorbesc, alaturi de tine. Alaturi unul de altul.

de Alexandra Serban

Pentru zile cand stii ca tacerea transmite mai mult si mai cuprinzator decat tot ce ar putea face toate cuvintele din lume.

Azi 1, maine 2, 3 si apoi infinitul 8 , ce te face sa simti cum se manifesta nemarginirea prin doua inimi, 4 ochi si 20 de degete.

Nu e timp pentru iubit, e timp doar pentru simtit.

Nu e timp de sarutat. e timp doar de aflat nemarginirea stand in liniste, fara sa vorbesc, alaturi de tine. Alaturi unul de altul.

Foto: MNStudio /Shutterstock

Exista o blandete in zambetul tau. Te rog sa ma ierti ca nu pot sa ma abtin si sa admir nemarginirea unei clipe pulsand in aerul primaverii ce ne inconjoara timid si firav. Insa tusele groase si vii ale vietii isi cer bucuria de a fi recunoscute, bifate, observate

Putem merge mile ca sa ne gasim casa - casa noastra care este peste tot atunci cand suntem impreuna si nu as obosi;

Mai stiu ca: ma vei duce acolo unde soarele inunda orizontul cu stralucirea lui, briza oceanului e blanda si oamenii se bucura la foc mocnit de viata, plimbare si relaxare.

Vad oamenii mai clar, aud zgomotele sub forma de muzica si oamenii mi se par toti emotii prinse-n snururi alb si rosii carora le sar sturlubatic canafiorii matasosi.

Cum vine asta,ca in prezenta celuilalt sa percepi cu totul altfel tot ceea ce te inconjoara?Ce filtre interfereaza in realitatea noastra?

Acel "Acolo" e unde numai impreuna putem ajunge. Lege punem astazi:

Fara singuratate pe strazile intunecate ale noptii ce se lasa peste cateva ore

Fara dubii

Fara intrebari ce ne macina

Doar cu pace in suflet si multumirea verbului A FI in priviri si in actiunile noastre

Exista un cantec al diminetilor ce imi aprinde sangele in vene

Te iau de mana si fugim spre joaca

E joaca ce ne face sa ne urmam unul pe altul pentru intreaga viata,

Citeste continuarea pe pagina urmatoare >>