16 urari si felicitari deosebite pentru Sfanta Zi a Pastelui!

1. Fii recunoscator fiindca Iisus ne-a dat o noua sansa de a deveni oameni mai buni! Hristos a Inviat si Paste fericit alaturi de toti oamenii dragi din viata ta!

2. Dumnezeu sa va dea un curcubeu la fiecare furtuna, un zambet la fiecare lacrima, o promisiune la fiecare grija, o binecuvantare la fiecare pas. Fie Ca Sarbatoarea Invierii Domnului sa va aduca in case Lumina, Dragoste, Intelegere si Sanatate! Hristos a Inviat!

4. Bucuria vine din lucruri marunte. Linistea vine din suflet. Lumina vine din inima fiecaruia. Paste Fericit!

Hristos a Inviat! Fie ca miracolul Pastelui sa iti aduca speranta renascuta, incredere, iubire si fericire.

6. Pastele ne aduce zambete, Pastele ne aduce fericire, Pastele ne aduce bine-cuvantarile lui Dumnezeu, Pastele ne aduce iubire si prospetimea primaverii. Paste Fericit tie si intregii familii!

Cel mai mare cadou al Pstelui este Speranta – Speranta crestina care ne face sa avem incredere in Dumnezeu, in izbanda sa, in bunatatea sa si in Iubirea pe care nimic nu o poate zdruncina. – Basil Hume