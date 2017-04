Chestionarul corpului: Iata cum iti poti calcula VARSTA REALA a organismului!

Foarte multi specialisti vorbesc astazi despre „varsta biologica”, aceasta fiind de fapt varsta reala a corpului. In linii generale se poate spune ca exista mai multi factori care au legatura cu varsta reala a organismului nostru, o varsta care este de cele mai multe ori diferita de cea din buletin.

Varsta corpului nostru este influentata de felul cum noi il tratam. Raspunzand cu sinceritate intrebarilor din acest chestionar, vei reusi sa iti afli varsta reala.

Incepand de la varsta ta cronologica (varsta din buletin) trebuie sa aduni sau scazi in baza raspunsului care ti se potriveste.





Varsta mea din buletin este___ … In dreptul fiecarui raspuns care ti se potriveste este notat cat trebuie sa aduni sau sa scazi de la varsta ta, iar la sfarsit vei obtine varsta ta reala:

Chestionarul corpului: afla varsta reala a organismului tau

1. Cu cati prieteni vorbesti despre problemele tale?

- Cu nimeni (+1; mai adauga un an la varsta ta)

- Cu 1-3 amici (0,5; scade jumtatea de an de la varsta ta)

- Cu patru sau mai multi (-1; scade un an de la varsta ta)

2. Cat de satisfacatoare e viata ta amoroasa?

- Sunt fericit/a (-2)

- Sunt fericita, dar e loc si pentru mai bine (-1)

Nu sunt foarte fericit/a (+2)

- Sunt foarte nefericit/a (+3)

3. Cate imbratisari si cate sarutari primesti intr-o saptamana?

- Niciuna/ niciunul (+1)

- De la una/ unul – pana la trei (-0,5)

- Patru sau mai multe (-1)

4. La ce varsta crezi ca vei muri?

- Inainte de 75 (+2)

- Intre 76 si 90 de ani (+1)

- Intre 91 si 99 (0)

- Dupa 100 de ani (-2)

5. Poti sa iti atingi gambele de calcaie?

- Cu usurinta (-1; scade un an de la varsta ta reala)

- Daca imping putin (0)

- Pot cu greu (+0,5; mai dauga jumtatea de an la varsta ta)

- Sunt aproape sa ating cu 2-5 cm (+1; mai adauga un an la varsta ta)

- Nu pot nici macar sa ma apropii (+2; mai dauga doi ani la varsta ta)

6. Care este conformatia corpului tau?

- Obeza (+3)

- Supraponderala (+2)

- Cu cinci kilograme peste masa ideala (+1)

- Perfecta pentru inaltimea mea (-1,5)

- Putin sub greutatea ideala pentru inaltimea mea (-1)

7. Cat de des simti oboseala sau lipsa energiei in corp?

- Aproape in fiecare zi (+2)

- Aproape in fiecare zi dupa pranz (+1,5)

- Uneori (+0,5)

- Niciodata (-1)

8. Fumezi?

- Nu, nu am fumat niciodata. (-3)

- M-am lasat acum cativa ani (-2)

- M-am lasat anul asta (+1)

- Fumez (+3)

9. Care este numarul maxim de pahare de alcool pe care le-ai consumat intr-o singura zi, in ultimul an?

- Trei bauturi alcoolice sau mai putin (+0)

- Patru bauturi alcoolice (+0,5)

- Mai mult de cinci (+1,5)

