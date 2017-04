VIDEO: facand asta scapi de cele mai comune dureri

Tot mai multe persoane se confrunta cu dureri de spate, varice gambiere, dureri de cap, reflux gastroesofagian ori... sforait. Pentru toate aceste neplaceri exista cateva trucuri simple cu rol in ameliorare sau chiar tratare ori preventie, iar pentru a le pune in practica efortul este atat de mic.

Va propunem sa urmariti aceste doua clipuri care vin cu rezolvari rapide si usor de pus in practica pentru cele mai comune dureri si disfunctii.

Afla cum sa dormi ca sa te vindeci

Pozitia in care dormim a fost adesea inclusa in studii de specialitate, atat in domeniul medicinii, cat si al psihologiei si spiritualitatii. Se spune ca pozitia pe care o adoptam in somn ne poate da de gol personalitatea, poate vorbi despre probelemele pe care le avem in acel moment al vietii noastre, ne poate provoca boli si dureri sau, din contra, ne poate vindeca.

Iata cum ne putem ajuta de postura si cateva perne pentru a obtine cele mai bune rezultate cand vine vorba despre sanatatea noastra. Aflati mai multe detalii medicale in articolul: 8 Pozitii de somn care te VINDECA

10 puncte de presopunctura pentru dureri si alte probleme de sanatate

Medicina alternativa vine de multe ori cu solutii practice si apreciate in lumea intreaga, iar reflexoterapia se numara printre cele mai iubite si cerute tehnici de vindecare si preventie, oferind alinare si suport in multe tulburari si afectiuni.

Pentru cele mai comune dureri si disfunctii, reflexoterapia a gasit solutii la indemana oricui. Puteti presa chiar voi punctele reflexe acasa sau va ajuta o persoana draga ori puteti apela la specialisti. Iata care sunt punctele de presopunctura pentru alinarea si tratarea celor mai comune dureri si disfunctii.

