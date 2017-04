9 lucruri importante de stiut inainte sa va mutati in casa noua

Achizitionarea unui apartament sau a unei case necesita, in zilele noastre, mult mai putine ore de informare si de deplasari inainte de mutarea in noua locatie avand in vedere ca dezvoltatorul imobiliar poate rezolva foarte multe dintre sarcini in locul dumneavoastra incepand cu prearanjarea imobilului in culorile dorite, cu parchetul sau gresia visate sau cu locul de parcare.

Prestabilirea unei liste utile din care sa eliminati puncte importante inainte de mutare va va ajuta sa va bucurati pe deplin de noua locatie, sa economisiti timp si bani.

Iata cele 9 puncte pe care este bine sa le stiti inainte de a schimba adresa de domiciliu!

1. Stabiliti cum vreti sa arate apartamentul, casa, balconul sau gradina dumneavoastra si puneti totul pe hartie pentru a putea verifica impreuna cu dezvoltatorul imobiliar daca se mai poate modifica sau nu ceva si care ar putea fi bugetul necesar! In cazul in care doriti, de exemplu, sa mutati un perete, dezvoltatorul va va spune daca acesta este sau nu de rezistenta, daca pot avea loc modificari sau nu.

2. Verificati posibilitatile de parcare in cadrul imobilului, in masura in care apreciati ca aveti nevoie! Puteti negocia achizitionarea sau inchirierea unui loc de parcare direct de la dezvoltatorul imobiliar!





Foto: Pexels

3. Contactati un profesionist inainte sa va mutati in noul domiciliu, profesionist care va va putea propune la timp solutiile optime pentru reducerea unor costuri pe termen lung precum instalarea de becuri cu LED sau becuri economice.

4. Montarea masinii de spalat vase, a masinii de spalat rufe sau a diverselor aparate electrocasnice trebuie facuta tot de profesionisti! In masura in care dezvoltatorul imobiliar nu mai are posibilitatea sa ofere aceste servicii, cautati din timp un profesionist!

5. Descoperiti ce companii de utilitati cablu-TV si internet sunt deja conectate la cladire sau urmeaza sa fie conectate pentru a va putea alege furnizorul de servicii!

6. Aflati de la specialistii dezvoltatorului imobiliar in ce termen trebuie inscris imobilul dumneavoastra la Sectia Impozite si Taxe a Primariei de care apartineti!

Foto: Pexels

7. Aflati de la reprezentantii dezvoltatorului imobiliar ce servicii sunt contorizate separat in vederea demararii actiunii de preluare a contractelor. De asemenea, aflati ce avize trebuie sa mai obtineti si ce verificari trebuie sa mai faceti pentru echipamentele din apartament!

8. Antamati o discutie cu un designer si/sau cu un specialist in crearea de mobilier pentru adaptari la aranjamentele interioare, daca este cazul, deoarece este posibil sa economisiti mai multi bani si mai mult timp in acest mod decat cumparand articole direct din magazinele de specialitate!

9. Introduceti in “To-Do List” si cateva puncte care tin de verificarea periodica a lucrarilor de intretinere a casei, lunara, trimestriala sau anuala! Creati-va un obicei din a verifica aceasta lista, din cand in cand, pentru a prelungi durata de viata a obiectelor din casa dumneavoastra!

*Material utilitar oferit de Conlux Development, dezvoltatorul ansamblurilor rezidentiale Premium North Lane si Premium Regie.