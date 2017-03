Secretele Norocului: TI-L FACI SINGUR(A)! Cum sa atragi Norocul in viata ta urmand aceste 10 reguli

David l-a intrebat pe Victor:

- Spune-mi, care este diferenta dintre Sansa si Noroc?

Victor a stat putin pe ganduri inainte de a raspunde:

- Cand familia ta primeste o mosternire, ai avut o sansa. Dar o asemenea sansa nu depinde de tine, asa ca nu dureaza mult. Ai avut doar un pic de sansa, asa ca acum nu mai ai nimic. Eu, oricum, am inceput sa creez noroc. O sansa precum aceea nu tine de tine. Norocul, in schimb, depinde doar de tine. Adevaratul noroc depinde doar de tine. Primul, pur si simplu nu exista.

David nu a putut sa creada ce aude.

- Vrei sa spui ca sansa nu exista?

- Ei bine… Daca vrei, sa spunem ca exista, dar este “improbabil” sa te astepti sa ti se intample tocmai tie. Si in acest caz nu dureaza, este efemer. Stii ca in cazul a aproximativ 90% dintre oamenii care au castigat la loterie nu a durat mai mult de 10 ani ca sa piarda tot sau sa se intoarca la cum erau inainte de loterie? De aceea se numeste Noroc, fiindca este bun cu adevarat.

(*fragment din cartea “Good Luck” scrisa de Alex Rovira si Fernando Trias de Bes)

Alex Rovira, un autor si speaker contemporan spaniol de succes, are o cariera internationala impresionanta in marketing si economie, dar a studiat si psihologia. Pe site-ul sau oficial www.alexrovira.com, expertul in strategie si succes, ne dezvaluie cele 10 reguli ale norocului:

Alex Rovira: Cele 10 reguli ale norocului

Prima regula a norocului

1. Sansa nu dureaza prea mult fiindca nu depinde de noi. Norocul este creat de noi insine asa ca poate dura pentru totdeauna.

A II-a regula a norocului

2. Sunt multi cei care isi doresc sa aiba Noroc, insa doar putini cei care se decid sa il aiba.

A III-a regula a norocului

3. Atunci cand ni se pare ca nu avem Noroc… poate este fiindca ne aflam intotdeauna sub influenta acelorasi circumstante. Pentru ca Norocul sa vina, ar trebui sa cream circumstante noi.

A IV-a regula a norocului

4. Crearea circumstantelor nu inseamna a cauta Norocul doar pentru propriul beneficiu. Crearea de circumstante din care sa aiba si altii de castigat poate atrage Norocul.

A V-a regula a norocului

5. Daca “lasi pe maine” si amani crearea de circumstante, este posibil ca Norocul sa nu mai vina niciodata. A face ca circumstantele sa apara cere un prim pas… fa-l astazi!

A VI-a regula a norocului

6. Chiar si in prezenta circumstantelor aparent necesare, uneori Norocul pur si simplu nu se manifesta. Cauta in detaliile circumstantelor aparent inutile… dar care sunt esentiale!

