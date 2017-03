Intr-un material interesant publicat pe Elephantjournal.com si viralizat ulterior pe internet, Francesca Biller, reporter de investigatii si editor online, a impartasit cu cititorii sai lectiile de viata pe care le-a invatat de la bunica sa, Anna Lee Shetler. Francesca vorbeste cu dragoste si admiratie despre bunica sa care a trait 96 de ani si de la care a invatat multe lucruri frumoase.

Anna Lee Shetler (nascuta Anna Lee Williams) s-a nascut in Oklahoma, in 1913, tatal ei fiind un politician local si director de ziar. In liceu l-a cunoscut pe sotul sau, Robert Biller, dupa care a urmat cursurile institutului Chouinard Art. S-a intamplat ca ulterior sa devina colectionar si restaurator de imbracaminte si papusi antice, dar si de masini vintage. Dupa ce sotul ei a murit, Anna Lee si-a petrecut ultimii 20 de ani din viata calatorind prin lume alaturi de un grup de prietene, grupuri turistice, ba chiar s-a aventurat in Rusia si China de una singura.

Iata 19 dintre lectiile de viata pe care Francesca le-a invatat de la bunica sa, Anna Lee Shetler. Sunt invataminte demne de urmat si de luat in seama de fiecare dintre noi:

via elephantjournal.com

1. Evita sa petreci timp cu oameni care se plang de cat de batrani se simt. Te vor trage dupa ei si te vor face sa te simti si tu batrana. In schimb, inconjoara-te de oameni care se simt tineri si se comporta ca niste tineri, atat in interior, cat si in exterior. Bunica a trait dupa aceasta regula si s-a inconjurat doar de oameni pozitivi, luminosi.

2. Fa miscare in fiecare zi, indiferent de cat de obosita sau lenesa te simti. Este suficienta putina miscare ca sa te faca sa uiti cat de obosita erai si in curand vei avea mai multa energie ca sa faci toate acele lucruri distractive pe care vrei cu adevarat sa le faci. Bunica fie juca golf, fie inota, fie dansa, fie facea plimbari in fiecare zi a vietii ei.

3. Calatoreste ori de cate ori poti. A vedea lumea si a descoperi cum traiesc alti oameni adauga viata, dragoste si luciditate anilor tai. Chiar si la cei 90 de ani ai sai, Anna Lee se hotara pe loc sa calatoreasca in strainatate in locuri fabuloase si exotice.





Foto: GaudiLab /Shutterstock

4. Acorda-ti timp pentru a planifica lucruri minunate pentru viitor. Acest lucru iti va oferi un ceva pe care sa il astepti cu nerabdare si te va face sa te simti plin de speranta. Ori de cate ori vorbeam cu bunica, avea sa-mi spuna ceva nou despre ce urma sa faca mai devreme sau mai tarziu.

5. Din cand in cand, fii extravaganta. Indiferent ca ne referim la o bucata de tort de ciocolata, o piesa vestimentara sexy doar pentru tine sau o cina la un restaurant foarte scump o data pe an – toate acestea te pot face sa te simti deopotriva fericita si tanara.

6. Este ok sa mananci ce vrei, sa bei ce vrei, sa spui ce vrei, dar toate cu un simt al moderatiei. Chiar daca se bucura de un pahar de martini, bunica nu se imbata niciodata desi poate ca dansa putin mai mult dupa :).

7. Flirteaza cu viata – nu doar cu barbatii si femeile, dar cu tot ce are viata sa iti ofere. Asta te va face sa te simti tanara, plina de speranta si entuziasmata sa te dai jos din pat in fiecare zi.

