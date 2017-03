Pentru ce traim? 20 de semne ca sufletul tau este nefericit si ca si-a pierdut din energie

Atunci cand simtim ca ne pierdem sufletul, ca ne indepartam de adevaratul nostru eu, ne ratacim pe carari gresite, ne simtim abatuti, deprimati, lipsiti de vitalitati si de viata, NEFERICITI la modul cel mai profund. Este o nefericire care vine de dincolo de noi, din strafundurile noastre, si care incearca sa ne atraga atentia ca ceva este in neregula. In realitate, sunteti facuti sa gasim bucuria in viata, sa ne gasim implinirea, menirea, sensul, directia si identitatea. Sufletul are un rol extrem de important, el ne conecteaza pe noi insine la propriile valori, la miezul autentic al propriei fiintei, dar si la valorile si esenta celor din jur. Aceasta “amorteala” si aceasta lipsa de sens si de perspective asupra vietii nu sunt firesti. Ele sunt semnale de alarma puternice si trebuie sa le tratam in consecinta.

Cum iti dai seama de fapt ca sufletul tau este nefericit si ca si-a pierdut vitalitatea si energia? Intr-un articol publicat pe blogul lissarankin.com, dar aparut si in publicatia Mindbodygreen.com, dr. Lissa Rankin, autoare a cartilor „Mind Over Medicine” ,”The Fear Cure”, “The anatomy of a calling”, dar si fondatoare a Institutului Whole Health Medicine, ne dezvaluie care sunt cele 20 de semne ca sufletul nostru este nefericit:

Dr. Lissa Rankin: 20 de simptome care semnaleaza ca sufletul tau este nefericit

Foto: Daria Volyanskaya /Shutterstock

1. Simti ca nu esti la fel de bun(a) precum ceilalti oameni.

2. Tanjesti sa fii de folos si ajutor, insa nu ai nicio idee in ce mod ai putea sa faci acest lucru si de ce conteaza.

3. Simti ca te straduiesti in zadar pentru a obtine o perfectiune imposibil-de-realizat.

4. Temerile tale te impiedica sa traiesti o viata implinita.

5. Iti faci griji in mod frecvent ca nu esti suficient de bun(a), suficient de destept (desteapta), suficient de slab(a), suficient de tanar(a), suficient de…

6. Te simti o victima a circumstantelor si gasesti ca sunt dincolo de puterea ta de control.

7. Simti ca viata ta de zi cu zi este fara sens si condusa de indatoriri.

8. Te simti adesea neajutorat(a), lipsit(a) de speranta sau pesimist(a).

9. Iti protejezi inima cu ziduri de otel.

10. Simti adesea ca nu contezi cu adevarat si ca dragostea ta nu face diferenta.

11. Incerci intotdeauna sa te integrezi si sa apartii, insa rar simti ca si cum.

12. Te simti infrant de provocarile cu care te confrunti in viata ta.

13. Suferi de o multitudine de simptome fizice vagi, imposibil de tratat, precum oboseala, durere cronica, crestere sau scadere in greutate, insomnie, afectiuni ale pielii sau simptome gastrointestinale.

14. Te lupti ca sa fii capabil sa accepti dragostea si afectiunea.

15. Te simti depresiv(a), anxios (anxioasa), ingrijorat(a) in mod continuu.

16. Simti ca nu esti suficient de apreciat(a).

17. Te surprizi pe tine insuti (insati) in ipostaze in care ii judeci pe ceilalti.

18. Adesea, te “amortesti” cu alcool, droguri, sex, televizor sau mentinandu-te ocupat(a) in mod excesiv.

19. Te simti dezamagit(a) de viata.

20. Ai uitat cum sa visezi.

Foto homepage: eldar nurkovic / Shutterstock