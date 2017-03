5 lucruri simple pe care le poti face seara pentru a te trezi fericita a doua zi

Acele zile in care te dai dimineata jos din pat odihnita, plina de energie si cu o atitudine pozitiva sunt si cele mai productive zile, in care ai spor si te simti bine dispusa. Dar daca ai gasi o modalitate prin care sa iti faci fiecare zi mai buna, inca de la primele ore? Indiferent de cat ai dormi, exista lucruri care iti pot reda energia, te fac sa fii pozitiva si mai fericita:

Schimba mai des decorul dormitorului tau

Studiile arata ca atunci cand ne trezim inconjurate de culori intense, corpul nostru incepe sa secrete adrenalina si ne da un plus de energie, care ne poate ajuta sa ne incepem ziua in forta. Nu este nevoie sa iti redecorezi intreg dormitorul, pentru a beneficia de acest lucru, insa cateva mici schimbari pot avea un impact urias asupra dispozitiei tale. Imagineaza-ti cum ar fi sa te trezesti intr-un pat acoperit cu o astfel de lenjerie superba, placuta la atingere si moale, fabricata din materiale care iti mentin confortul pe tot parcursul noptii. Cu siguranta ar transforma aspectul dormitorului tau si ti-ar da o stare de bine de fiecare data cand te bagi in pat.

Noteaza-ti toate lucrurile pe care trebuie sa ti le amintesti

Se intampla adeseori sa amanam pe a doua zi unele lucruri si nu rare sunt situatiile in care uitam complet de ele. De aceea, sfatul nostru este sa tii un jurnal langa pat, in care sa iti notezi tot ce ai de facut a doua zi. Astfel, iti vei incepe ziua concentrata, nu vei mai uita nimic important si vei reusi sa iti organizezi mai bine timpul. Fie ca ai de cumparat ceva, ca trebuie sa dai un telefon sau sa nu pleci de acasa fara un anumit lucru, o lista facuta cu o seara inainte te va ajuta sa tii evidenta tuturor indatoririlor de care trebuie sa te achiti.

Tine un buchet de flori pe noptiera

Un studiu al Harvard Medical School arata ca femeile care se trezesc langa un buchet de flori in fiecare dimineata se simt mai bine dispuse si au mai multa energie pe parcursul intregii zile. Florile ne infrumuseteaza locuinta, ne dau o stare de bine si parfumeaza o incapere, asa ca merita sa profiti de toate aceste beneficii si sa pastrezi mereu o vaza cu flori proaspete chiar pe noptiera de langa pat.

Fa-ti o baie fierbinte si aromata

O baie calda te ajuta sa te relaxezi, sa te deconectezi de la stresul cotidian si sa adormi mai usor. Poti face un adevarat ritual din baia de seara, astfel incat sa creezi o atmosfera cat mai placuta. Prepara-ti un ceai de fructe, aprinde cateva lumanari parfumate si foloseste un spumant sau o sare de baie, care sa ii dea o aroma placuta baii tale. Explicatia stiintifica pentru care o baie ne ajuta sa adormim mai usor este simpla: in apa, temperatura corpului nostru creste usor, insa in momentul in care iesim, scade la cea normala. Insa creierul primeste informatia ca organismul nostru este pregatit pentru somn, motiv pentru care apare acea stare de somnolenta dupa ce faci o baie fierbinte.

Evita mesele grele inainte de culcare

Este recomandat sa iei cina cu 3-4 ore inainte sa adormi, astfel incat organismul sa nu depuna efort pentru a digera mancarea in timp ce tu dormi. In plus, cand mananci inainte de culcare, te trezesti balonata, exista un risc mai mare de a face indigestii si de a-ti incepe ziua prost dispusa sau lipsita de energie. In schimb, ai grija sa nu sari peste micul dejun, pentru ca aceasta masa functioneaza ca un combustibil pentru organism, la primele ore, si te ajuta sa nu faci excese culinare pe parcursul zilei.

Daca tii cont de aceste sfaturi, iti va fi mai usor sa iti incepi diminetile cu zambetul pe buze, mai concentrata si cu mai multa energie si sa te simti mai fericita.

Sursa foto: Shutterstock /Copyright: Olena Yakobchuk