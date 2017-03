Catre barbatul care nu a luptat pentru ea

Imi pare rau ca ai facut o asemenea greseala. Ca i-ai dat drumul...

Astfel de femei nu iti apar in viata in fiecare zi. Ti-ai spus cand a plecat – „Te vei intoarce in minutul cand iti vei da seama ca nu mai e nimeni pentru tine. In timp ce eu am sa imi pot gasi alta ca tine intr-o secunda." Poate ai spus-o la furie, dar ar fi trebuit sa iti dai seama ca ea a fost cea lovita de tunetul pe care il tinea intemnitat in sufletul ei de atata si atata vreme.

Altcineva a descopert inflacararea ei intemnitata si dorinta arzatoare de a iubi si de a fi iubita.

Altcineva priveste acum haosul pe care l-ai vazut tu in ea, ca pe un foc magnific. Tu chiar nu ai inteles ca astfel de iubire este greu de gasit?

In dimineata cand te-ai trezit si ai realizat ca aceasta femeie nu mai e langa tine, ai simtit brusc ca tot din jurul tau nu e nimic altceva decat un imens vid. Jumatatea ei de pat e goala. E gol si in tine si te intrebi de ce te-a lasat…

Tu stii in acest moment ca nu ai luptat si nu ai tratat-o la adevarata ei valoare. De ce nu ai deschis ochii la timp? De ce nu ai vazut stralucirea? Iti dai seama oare ca E PREA TARZIU si ca lacrimile pe care le ascunzi acum de prieteni sunt… prea putin?

Ea nu mai e. Tu chiar credeai ca o dragostea ca asta e usor de gasit? E nevoie de o persoana speciala care sa te iubeasca asa cum o facea ea. Nu ai valorizat-o, nu ai tratat-o ca pe o regina a vietii tale si nu te-ai gandit nicio clipa ca reginele sunt greu de gasit. Nu te-ai straduit niciun moment sa cultivi iubirea si grija… Tu esti cel ce a impins-o prin comportamentul tau, in bratele altui barbat.



Foto: Pixabay

Foto homepage: Pixabay

Si… poate ca i-ai facut de fapt o FAVOARE.

Ai ales sa nu te straduiesti pentru ea, pentru voi doi, iar „femeia vietii tale” si-a gasit acum pe cineva care o priveste in ochii stralucitori si stie ca unei astfel de fiinte nu ii dai drumul niciodata. Si-a gasit pe cineva alaturi de care ea isi va construi un viitor minunat, o casa si vor avea copii veseli si sanatosi.

Te-ai folosit de iubirea ei si apoi ai crezut ca o poti mototoli ca pe o hartie si arunca la gunoi, gandindu-te ca nu ea e persoana care merita eforturile tale. Si nu stiai ca de fapt calcai un dar de la Dumnezeu, in picioare. Una dintre cele mai frumoase flori ale lumii, lotusul, isi ia seva din noroi si infloreste… Asa cum si ea a inflorit acum.

Obosise sa tot incerce… Tu erai o prioritate in viata ei, apoi indiferenta ta a hranit o durere mocnita care incet-incet, ti-a rapit-o.

Nu ai observat cand incet, incet nu iti mai cauta palmele si nici momentele cand sarutarile ei au devenit mult mai scurte si mai reci...

A plecat si nu se va mai intoarce.

Iti este dor de vocea care iti spunea „te iubesc”. Acum realizezi ca ea era cel mai bun lucru care ti se putea intampla vreodata. Te iubea si ii pasa de tine, era acolo si era bine...