5 sfaturi de la Dalai Lama pentru a ramane fericit chiar si atunci cand lumea din jurul tau pare a se prabusi:

Intr-un articol publicat pe CNN si intr-un interviu acordat jurnalistului Sanjay Gupta in legatura cu alegerea lui Donald Trump presedinte si ceea ce se intampla in lume, Dalai Lama, marele lider spiritual tibetan, a tinut sa isi manifeste increderea si optimismul fata de prezenta si viitor. “Donald Trump este un singur om, dar lumea apartine umanitatii”, “fiecare natiune apartine oamenilor sai”.

Daca insa ti-ai pierdut speranta in legatura cu ceea ce se intampla in tara ta, in lume, in jurul tau si daca totul ti se pare sortit dezastrului, citeste mai departe acest articol. Dalai Lama ne ofera 5 sfaturi pretioase pentru a incerca sa ne pastram starea de fericire indiferent de ceea ce se intampla in lumea care ne inconjoara:

5 Sfaturi de la Dalai Lama pe care sa le ai in vedere in urmatorii 4 ani

Sfat Dalai Lama 1: Ai mai multa compasiune fata de tine insuti.

Incearca sa dezvolti compasiune mai ales fata de tine insuti, tinand cont si de faptul ca a avea compasiune fata de sine inseamna si a fi mai putin critic fata de sine.

Fericirea tine de propria atitudine mentala. Daca ramai “onest, sincer” fata de ceea ce esti si ce simti, imbratisandu-ti atat partile pozitive, cat si pe cele negative, poti gasi fericirea indiferent de situatiile din jur”, a spus Dalai Lama. Am fi cu totii mai fericiti daca am invata mai mult despre noi insine si am face pace cu ceea ce suntem, cu bune si rele.

Cu cat manifestam mai putina auto-critica, afirma Dalai Lama, cu atat sanatatea noastra va fi mai buna.

“Cand ai compasiune pentru cineva inseamna ca recunosti si ca validezi durerea cuiva, dezvoltand automat sentimente de bunatate si interes pentru persoana respectiva. Te preocupa starea sa de bine generala. Prin urmare, auto-compasiunea este cand esti bun, nu critic fata de tine insuti, chiar si atunci cand gresesti sau cand esti intr-o anumita forma de durere emotionala”, declara Kristin Neff (profesor in cadrul Universitatii din Texas, sectia psihologie educationala, si expert in auto-compasiune) in "Self-Compassion and Pscyhological Well-Being" si intr-un articol publicat pe CNN.

Sa nu confundam insa compatimirea de sine cu mila de sine, cand ramai in acea durere. Auto-compatimirea inseamna ca in caz de suferinta si esec, in loc sa fii exagerat de dur si critic cu tine insuti, sa iti percepi experienta individuala ca parte a unei experiente umane mai mari in loc sa o percepi ca fiind izolata si sa constientizezi ca ai ganduri si sentimente dureroase in loc sa te identifici in mod exagerat cu ele”, ne atrage atentia psihologul.

“Multi oameni au mai multa compasiune fata de altii decat fata de ei insisi”, a spus Neff. Daca poti sa dezvolti compasiune fata de tine insuti este mai usor sa simti compasiune fata de ceilalti si este mai durabila”, a explicat Kristin Neff.

Sfat Dalai Lama 2: Acorda-ti mai mult timp ca sa reflectezi asupra a ceea ce experimentezi…

Acorda-ti mai mult timp ca sa te gandesti… nu la ceea ce vezi la televizor sau la ceea ce ai de facut la job, ci la tine si experientele tale. Cand reflectezi asupra emotiilor tale, “atunci chiar “fundamentul acestor emotii negative devine mai subtire, mai subtire, mai subtire”… Cand te gandesti mai profund, a spus marele Dalai Lama, incepi sa realizezi ca “nimic nu este asa cum pare”.

Dalai Lama, spre exemplu, se trezeste la 3 am pentru a medita pret de 5 ore pe zi. Sigur, in ritmul alert si supraaglomerat al vietii de astazi, nu putem aloca atat timp meditatiei. Dar chiar si 10 – 20 de minute de meditatie ne pot ajuta in procesul gandirii. Cercetarile arata ca meditatia poate schimba fizic anumite parti ale creierului, ajutandu-ne sa gestionam mai bine stresul, sa dezvoltam sentimente de empatie, sa ne imbunatatim memoria si atentia, dar si starea de sanatate.

