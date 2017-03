10 semne de la Univers care te anunta ca esti pe calea gresita

Persoanele rationale ridica din sprancene la asemenea idei, dar intuitivii au un secret care ii ajuta sa depaseasca obstacole si sa faca alegeri favorabile vietii lor si in acelasi timp sa schimbe chiar, deznodamantul unei situatii nefaste.

Aceste persoane stiu limba Universului si ii asculta semnalele. Este o intelepciune care i-a fost revelata Omenirii inca din vechi timpuri si care se ascunde in toate zicatorile si proverbele lumii, o intelepciune imbratisata de cei mai deschisi dintre noi si un mod de a trai in armonie cu noi insine si tot Universul.

Iata ce spune Paulo Coelho despre limbajul Universului:

<<In "Alchimistul" am scris: “Cand iti doresti ceva, tot Univesrul conspira pentru a-ti indeplini dorinta.” Asta inseamna ca atunci cand pui vibratia ta, energia ta in lume, tot restul lumii este afectat cumva. Cred ca limbajul stelelor este coincidenta. Pentru ca anumite lucruri sa se intample, atata de multe forte trebuie sa fie puse in actiune. Potrivit alchimistiilor antici dar si fizicienilor zilelor noastre, toate sunt un singur lucru.

Azi l-au numit atom - totul este format dn atomi. Astfel, daca totul este inter-conectat, orice faci inseamna o interventie in toata lumea. Semnele apar cand te uiti in jurul tau si vezi - Universul iti vorbeste si trebuie sa intelegi acest limbaj. Incepi sa inveti acest limbaj folosind ceva ce tu ai negat pana acum, adica intuitia ta. Ai nevoie sa iti folosesti intuitia si ai nevoie sa fii de ajuns de curajos sa te scufunzi in acest univers necunoscut. Si sa iti spui: Voi invata acest limbaj. - Paulo Coelho

Pentru ca realitatea este o oglindire a starii noastre vibrationale, ca sa descifram aceste mesaje ale Universului, trebuie sa ne uitam chiar la noi insine. Vibratiile inalte produc circumstante pozitive, care ne duc in directii benefice noua, in schim, vibratia noastra negativa atrage circumstante negative.

Foto:Flickr/ Andi Jetaim

Foto homepage: jeronimo sanz

Insa trebuie sa ne imbratisam umanitatea - nu putem sa ne mentinem vibratii inalte in mod constant, deoarece corpul nostru fizic are o vibratie mai scazuta decat sufletul nostru si datorita influentelor din jur sau propriilor povesti de viata.

POTI SCHIMBA DEZNODAMANTUL UNEI SITUATII NEGATIVE

Dar cand ne afla pe o vibratie scazuta sau incepem sa alunecam spre o astfel de stare, Universul ne transmite. Iar daca inveti sa recunosti si incepi sa te uiti la aceste semne importante, poti realmente sa schimbi deznodamantul unei situatii.

Oglindim Universul si Universul ne oglindeste pe noi. Indreapta-ti atentia spre frecventele tale vibrationale. Cand ne aflam in stari cu vibratie joasa, gandurile si sentimentele noastre raman intr-o stare negativa. In mod contrar, vibratiile inalte ne aduc din ce in ce mai multe circumstante pozitive. Citeste si: Legea Vibratiei, cea mai importanta Lege din Univers



Iata 10 semne pe care Universul ni le transmite atunci cand suntem pe calea gresita

1. Un sentiment neplacut coplesitor sau un sentiment neobisnuit, pe care nu l-ai mai avut niciodata si caruia nu ii gasesti o explicatie logica.



2. Atunci cand incerci sa obtii sau sa indeplinesti ceva si toate par sa mearga prost.



3. Simptome fizice cum ar fi migrenele sau dureri severe in alte parti ale corpului.



4. Un accident, o imbolnavire din senin care duce catre spitalizare.



5. Vremea rea care se starneste din senin.



6. O serie de ghinioane ciudate si care apar din senin.



7. Senzatia de greata.



8. A pierde ceva de neinlocuit, sau a deveni victima unui furt, sau a intra in probleme financiare.



9. Oameni care incep sa devina foarte defensivi in jurul tau.



10. Animale care apar din senin, stoluri mari de pasari care apar in mod neobisnuit sau animale domestice care se poarta ciudat in preajma ta.

Foto: Pexels.com

Chiar daca poate parea ciudat, trebuie sa intelegi ca atunci cand experimentezi frecvente scazute, energiile din jurul tau reactioneaza. Acestea sunt semnale ca trebuie sa schimbi ceva in abordarea ta, in modul tau de a vedea lumea, in modul cum gandesti. Este semnalul ca trebuie sa schimbi calea!

