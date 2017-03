10 semne ale infidelitatii pe care majoritatea femeilor le ignora

Infidelitatea partenerului de cuplu este ultimul scenariu la care vrei sa te gandesti, insa, cand indoiala nu iti da pace, singurul lucru care iti poate infirma sau confirma suspiciunile este sa afli adevarul. Daca vrei sa eviti o confruntare si sa nu lansezi acuzatii inainte sa te convingi, dar nici nu vrei sa incepi sa ii verifici telefonul, ce iti mai ramane de facut este sa citesti semnele care ti-ar putea arata ca partenerul tau are o aventura.

Bineinteles, daca suspectezi ca aventura se consuma chiar in casa ta, poti oricand sa instalezi o astfel de camera ascunsa, care sa inregistreze tot ceea ce se intampla cand tu esti plecata. Dupa cum vezi, aceste camere sunt deghizate sub forma unor obiecte la care nu te-ai fi gandit niciodata ca pot ascunde un astfel de device. In plus, vei avea o dovada clara la indemana, asa ca, daca il prinzi in fapt, el nu va mai avea nicio cale de a nega acuzatiile.

Potrivit psihologilor citati de Daily Mail, exista si alte lucruri care dau de gol o infidelitate:



1. Semnele obisnuite: urmele de ruj sau un miros de parfum de femeie pe hainele sale ori semnele lasate pe gat, mai ales daca se intampla adeseori sa le observi, sunt indicatori puternici ai unei relatii extraconjugale.

2. Lucreaza mult si ajunge acasa la ore tarzii. Brusc, partenerul tau lucreaza mai multe ore suplimentare, calatoreste des si petrece tot mai multe nopti departe de casa. Cand aceste indicii sunt insotite si de alte semne care iti alimenteaza suspiciunile, cel mai bine este sa iti asculti instincul, intrucat sunt sanse mari ca el sa aiba o aventura. De asemenea, schimbarile in stilul sau de viata l-ar putea da de gol: cheltuieste tot mai multi bani sau iese in oras adeseori fara tine.



3. Nu este prezent/nu te mai observa. Chiar si atunci cand este langa tine fizic, pare ca este intotdeauna cu mintea in alta parte si nu iti mai acorda atentie asa cum o facea in urma cu cateva luni. Ai putea sa te tunzi zero, iar el nu ar observa. Acesta este unul dintre cele mai puternice semne ca partenerul tau este cu gandul in alta parte si nu te mai priveste drept singura femeie din viata lui, asa cum o facea odata.

4. Este mai atent cu felul in care arata. Daca in ultima vreme partenerul tau acorda mai mult timp aspectului sau fizic, isi alege cu grija hainele, este mereu perfect barbierit si parfumat, a inceput sa mearga la sala si incearca sa manance sanatos, iar aceste schimbari au avut loc brusc, atunci este posibil ca aceasta sa fie calea prin care incearca sa intre in gratiile unei alte femei si sa se faca placut.

5. Vorbeste adeseori despre o alta femeie. Entuziasmul lui pentru o noua colega sau o amica iti poate da de gandit, mai ales daca observi ca se ofera sa ii faca anumite favoruri si pune nevoile tale pe locul doi. In unele cazuri, este posibil sa fie vorba doar despre o afectiune inofensiva. Insa, daca incepi sa ai indoieli, acestea pot duce la certuri si la tensiuni in relatie, iar el poate cauta, in cele din urma, sprijinul noii sale amice.



6. Primesti avertizari din partea familiei sau a prietenilor. De multe ori, refuzam sa vedem adevarul din fata noastra sau ii gasim scuze partenerului de cuplu, pentru ca suntem implicate emotional in acea relatie. Insa, cei din exterior, care ne vor binele si vor sa ne vada fericite, vor citi mult mai bine semnele unei infidelitati si, in multe cazuri, vor incerca sa ne atraga atentia. Nu le respinge brutal sfaturile sau afirmatiile, ci mai degraba pune intrebari pentru a afla ce anume i-a facut sa aiba aceasta impresie. Asa vei reusi sa gandesti situatia la rece si sa deschizi ochii, daca se intampla ca prietenii tai sa aiba dreptate.



7. Intuitia ta iti spune ca el te insala. Daca ratiunea ta dispare cand vine vorba de relatia ta, intuitia vegheaza mereu si ea este cea care iti da primele semne de alarma. Se spune ca nu iese fum fara foc, asa ca, daca banuiesti ca esti inselata, cel mai probabil exista niste semne care ti-au lasat aceasta impresie. Cauta printre ele, cere explicatii si convinge-te de adevar.

8. Devine excesiv de defensiv cand il confrunti. Orice intrebare pe care i-o pui sau explicatie pe care o ceri este intampinata de acuzatia ca esti paranoica sau prea posesiva si ca nu ii lasi suficienta libertate. Insa, daca tu stii ca nu esti o persoana geloasa din fire si ca nu devii suspicioasa fara motive, este posibil ca el sa incerce sa scape de acuzatii indreptandu-le impotriva ta.

9. Se ofera sa iti arate telefonul mobil sau chat-ul. O persoana care insala este una care stie sa isi ascunda si urmele. Pshihologii spun ca multe persoane infidele folosesc telefoane separate sau casute secrete de e-mail sau chat, astfel incat sa nu existe urme ale aventurilor lor. Daca vrea cu orice pret sa isi ascunda infidelitatea, nu vei gasi conversatii pe Facebook sau mesaje pe Whatsapp si nici apeluri pierdute de la cealalta femeie.



10. Se poarta mult mai frumos ca de obicei. Iti cumpara flori si cadouri, te scoate la cina si iti face pe plac in orice situatie. Daca acest lucru nu se intampla inca de la inceputul relatiei, este posibil ca el sa se simta vinovat pentru o infidelitate si sa incerce sa se simta mai bine schimbandu-si atitudinea fata de tine.

