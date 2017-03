Cartea "Karma Iubirii" este disponibila pe Libris.ro

A parasit scoala dupa ce, intr-un timp foarte scurt, fratele si tatal lui au murit. S-a indreptat spre India in cautarea unor raspunsuri si solutii la framantarile sale. A petrecut peste 25 de ani in manastirile tibetane unde a primit invataturi stravechi despre cum functioneaza karma in relatiile personale, iubire si domeniul financiar.

Michael Roach este primul occidental caruia i s-a dat titlul de Geshe, maestru al budismului.

Isi impartaseste cunostintele acumulate la probleme precum increderea de sine, atragerea partenerului ideal, gelozie, nevoia de control in relatii si cum sa combati monotonia din viata sentimentala, in cartea de fata, „KARMA IUBIRII: 100 de raspunsuri despre relatia ta”

Probabil ca pe plan sentimental ai incercat toate metodele. Sau cel putin ai incercat multe metode ca sa gasesti o relatie care merge – si ce nu ai incercat personal oricum stii ca nu merge, pentru ca i-ai observat pe altii care au incercat. Prin urmare, cred ca vei fi de acord cu mine cand spun ca daca abordarea cartii „Karma iubirii” va da rezultate inseamna ca e vorba de ceva foarte diferit de tot ce ai incercat pana acum. Si chiar este!

Cum te ajuta Karma Iubirii:

descoperi cei 4 pasi esentiale ca sa obtii ceea ce iti doresti in viata pe cea mai armonioasa cale

inveti cum sa folosesti legile karmei ca sa atragi partenerul ideal pentru tine, indiferent de varsta, statut sau dificultatile cu care te confrunti

inveti cum sa plantezi semintele karmice pentru loialitate, angajament si iubire autentica

afli cauzele monotoniei care se strecoara in viata sentimentala si cum le poti combate, pastrand frumusetea si intensitatea sentimentelor de la inceputul relatiei

preiei controlul asupra propriilor ganduri si emotii pentru o mai mare stabilitate in relatia cu partenerul de viata

Este un sistem nou, un sistem complet nou, din Tibetul stravechi. Daca intelegi insa cu adevarat acest sistem, el va functiona de fiecare data – tocmai din acest motiv este diferit de tot ce ai incercat pana acum.

Autor: Geshe Michael Roach; Cartea a aparut la editura Vidia