Cum sa trezim Eroul interior: 10 citate esentiale despre a invinge frica

In momentele noastre de vulnerabilitate uitam adesea ca exista in noi insine o forta extraordinara. Aceea este puterea de a ne invinge slabiciunile, de a raspunde provocarilor si de a evolua.

Am ales pentru voi cele mai puternice citate despre aceasta forta nebanuita care salasuieste in fiecare, tocmai pentru a va reaminti aceasta resursa uimitoare a umanitatii, care este capacitatea de a alege iubirea, in locul fricii.

1. Singurul lucru de care trebuie sa ne temem este frica insasi. – Franklin D. Rosvelt

2. Sa nu ma tem. Frica ucide mintea. Frica este moartea marunta, purtatoarea desfiintarii totale. Voi infrunta frica. O voi lasa sa treaca peste mine, prin mine. Si, dupa ce va fi trecut, imi voi intoarce ochiul interior si voi privi in urma ei. Pe unde a trecut frica, nu va mai fi nimic. Voi ramane doar eu. – Frank Herbert

3. Primul pas este acela de a distinge intre partile iubitoare din tine, de partile infricosate din tine care sunt la randullor active – in alte cuvinte, sa distingi intre iubirea si frica din tine. Urmatorul pas este Acela de a alege iubirea cu orice pret. – Gary Zukav





Foto: Pexels

4. Tot ceea iti doresti se afla de cealalta parte a fricii. – George Addair

5. Curajul este a sti care sunt acele lucruri de care nu trebuie sa ne fie frica. – Platon

Campanie motivationala foarte puternica care te inspira sa intelegi ca intr-adevar, tot ceea ce ne dorim se afla de cealalta parte a fricii. Merita sa va uitati:

