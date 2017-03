20 de lucruri surprinzatoare pe care nu le stiai despre corpul tau

Corpul uman nu inceteaza sa ne uimeasca prin complexitatea sa, iar corpul feminin este inzestrat cu anumite insusiri care il fac sa fie nu doar diferit de cel masculin, dar si unic. Iata 20 de lucruri inedite si interesante pe care, poate, nu le stiai despre corpul feminin:

20 de lucruri interesante despre corpul feminin

Foto: Maxim Ahner / Shutterstock

1. Diametrul firului de par al unei femei este de doua ori mai mic decat cel al unui barbat.

2. Femeile au simtul gustului mai dezvoltat decat barbatii. Nu intamplator, caci cercetarile arata ca au mai multe papile gustative si receptori pe limba decat barbatii.

3. Inima unei femei adulte are in medie 78 de batai pe minut, cu 8 mai multe decat in cazul unui barbat adult.

4. Barbatii si femeile percep si evalueaza diferit mirosurile De asemenea, femeile au simtul mirosului mai puternic decat al barbatilor, iar acesta devine mai ascutit inainte si in timpul ovulatiei. Se pare ca femeile au cu 50% mai multe celule olfactive decat barbatii.

5. In plus, conform anumitor studii stiintifice, femeile au tendinta de a ii percepe mai atractivi pe barbatii care miros bine.



