Femeile sunt niste zeite. Indiferent de etapa vietii in care se afla. Chiar daca trece prin anumite transformarii in timpul sarcinii, corpul unei femei in aceasta perioada nu este in niciun caz dizgratios, ci minunat. Indiferent de dificultatile care vin la pachet cu ea, maternitatea este un dar, un privilegiu feminin. Acesta este mesajul pe care Ivette Ivens, o artista extrem de talentata, doreste sa il transmita lumii intregi prin fotografiile sale cu totul si cu totul speciale, facand cunoscuta tuturor frumusetea sarcinii. “In ciuda senzatiei de rau, a picioarelor umflate, a durerii, femeile sunt zeite si ar trebuie sa se simta ca niste zeite!”, declara artista intr-un articol publicat pe Bored Panda.

Fotografa Ivette Ivens a reusit sa surprinda frumusetea sarcinii: Vezi mai jos imaginile cu viitoarele mamici!

Ivette fotografiaza femei in timpul sarcinii, surprinzand in fotografiiile sale formele maternale feminine. Rezultatul? Fotografii extraordinare, superbe, care surprind conexiunea dintre viitoarea mamica si puiul din burtica ei si ne amintesc sa apreciem perioada sarcinii, corpul nostru si pe noi insene in aceasta perioada. Iar Ivette reuseste sa transpuna acest lucru in fotografiile sale.

Modelele talentatei fotografe sunt femei insarcinate care pozeaza de obicei atat in cadre interioare, cat si in natura. Cu toate acestea, preferinta lui Ivette pentru cadrele in natura este evidenta si declarata. Ivette sustine ca modelele sale se simt in largul lor in natura. “Aici este locul in care ideile mele ies din cutie. Aici ma simt cea mai fericita. Iubesc aerul proaspat. Iubesc efectul creat de razele soarelui furisandu-se printre copaci. Aici modelele se relaxeaza. Aici ne conectam una cu cealalta. Aici se intampla magia”, declara Ivette pentru Huggington Post.

La randul sau, Ivette a trecut prin experienta sarcinii, fiind mamica a doi baietei. “Viata care crestea inauntrul meu m-a facut sa observ natura din jurul meu. Am simtit o conexiune atat de puternica cu natura ca niciodata inainte in viata mea. A fotografia modelele afara, in natura… a fost ceva natural.”

Va lasam in continuare sa admirati cateva dintre creatiile artistei:

Viata nu vine cu un set de instructiuni, vine cu o Mama

Foto: @ ivetteivens /Instagram

Pace

Foto: @ivetteivens /Instagram

Eu te-am iubit prima

Foto: @ ivetteivens /Instagram

Liniste

Foto: @ivetteivens / Instagram

Mai multe fotografii ale fotografei Ivette Ivens pe pagina urmatoare >>