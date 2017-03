Pentru barbatul din viata mea: 21+ moduri prin care poti sa imi arati ca ma iubesti!

"Ma simt sprijinita si iubita atunci cand primesc atentie, cand sotul meu comunica cu mine si cand imi ia partea in anumite chestiuni. Ma simt iubita atunci cand e deschis spre mine si comunicam."

Cum sa faci o femeie sa se simta iubita

Expertul in relatii Craig Kenneth atrage si el atentia asupra faptului ca barbatii trebuie sa invete sa le arate femeilor din vietile lor ca le iubesc si ca sunt importante, pentru a cladi relatii sanatoase si de durata.

Trei prietene mi-au spus ce le face pe ele sa se simta iubite:

Ma simt sprijinita si iubita atunci cand primesc atentie, cand sotul meu comunica cu mine si cand imi ia partea in anumite chestiuni. Ma simt iubita atunci cand e deschis spre mine si comunicam, cand suntem intimi si cand imi face servicii ca: a pregati cina sau a-mi spala masina. – Miruna L.

Ma simt iubita cand ma asculta si imi ofera suport atunci cand ma supara ceva si reuseste sa ma faca sa ma simt mai bine cand sunt trista. Iar cand ma imbratiseaza si saruta prin surprindere, ma simt speciala.– Laura C.

Ce ma face pe mine sa simt ca el este acolo pentru mine? Atunci cand imi spune: <<nu iti face griji iubito, ne descurcam noi cumva, gasim o solutie, indiferent ce s-ar intampla>>. - Diana-Maria P.

Daca esti barbat si citesti acest articol, iti prezentam si din punct de vedere statistic care sunt acele lucruri care fac o femeie fericita intr-o relatie, conform unui sondaj de opinie efectuat de compania britanico-irlandeza Carnival Cruise Line.

Majoritatea respondentelor au marcat ca fiind deosebit de importante pentru viata lor de cuplu aceste gesturi venite din partea partenerilor:

Foto: Pexels

Cum sa o iubesti: 21+ moduri prin care poti face fericita o femeie

1. Fa-o sa se simta in siguranta

Femeile au nevoie sa simta ca relatia lor este un spatiu al confortului, ca partenerul de cuplu este un confident si un om important alaturi de care impart si experientele bune dar si pe cele negative. Cuvantul cheie este „impreuna”. „Impreuna reusim sa facem orice”.

2. Arata-i ca poate sa aiba incredere in tine

Tine-ti promisiunile, respect-o, arata-i ca se poate baza pe tine!

3. Apreciaz-o pentru ceea ce face

Apreciaz-o sincer pentru ceea ce este, pentru ceea ce face. Incurajeaz-o in visurile si proiectele ei. Femeile se simt iubite atunci cand partenerul lor le arata cat de multa valoare au ele in vietile lor.

4. Radeti impreuna

Iubirile sanatoase sunt incarcate de buna- dispozitie si umor, iar nu de drame. Umorul si glumele pe care le aveti impreuna consolideaza relatia si creeaza sentimentul comuniunii si sigurantei emotionale.

5. Spune-i ca o iubesti atunci cand simti

Femeile au nevoie sa auda aceste cuvinte care le reasigura ca sunt apreciate, dorite si speciale.

6. Consider-o egalul tau in absolut tot ce faceti

O relatie bazata pe exercitarea puterii si dominantei, nu este o relatie sanatoasa. Cei doi parteneri trebuie sa se considere in mintea si sufletul lor egali unul cu celalalt si sa faca impreuna ca lucrurile sa mearga. Sa cazi in capcana stereotipurilor de gen este o greaseala. Adevarata iubire nu presupune ca unul dintre voi este mai puternic si altul mai slab. Femeile se simt iubite atunci cand se simt in relatii de egalitate si respect reciproc.

7. Mai fa-i surprize din cand in cand

43% dintre femeile care au participat la studiul citat au spus ca le face placere ca partenerii sa le faca din cand in cand o surpriza.

8. Lasa-i spatiu pentru ea

Fiecare dintre noi avem nevoie de spatiu pentru propriile activitati, pentru proprii prieteni. Femeile au nevoie de timp pentru ele insele si se simt iubite cand voi intelegeti acest lucru.

Foto homepage: Pexels

